Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo

Ya van quedando menos. Con los diez primeros días del mes de agosto ya recorridos, las llegadas de Bakis, Pomares y Rober a sus nuevos destinos rebajan a diez el número de integrantes de la plantilla que protagonizó el mayor drama en la historia del Real Zaragoza que todavía no tienen destino para el próximo curso.

En todo caso, esa cantidad se verá notablemente reducida, con seguridad, hasta que el balón vuelva a rodar. Las apreturas y necesidades del mercado suelen derivar en unos últimos días en los que el ajetreo y el movimiento son constantes. Así que todo apunta a que, en caso de que pocos se quedarán sin colocar. Si es que queda alguno.

El listado de jugadores aún en paro se reduce ahora a Insua, Radovanovic (defensas), Guti, Keidi Bare, Moya y Mawuli (centrocampistas), Paulino y Valery (extremos) y Dani Gómez y Agada (delanteros). En todo caso, algunos de ellos están a punto de firmar con su nuevo equipo y otros (Agada o Dani Gómez, por ejemplo) han descartado ofertas a la espera de aceptar alguna propuesta que colme sus aspiraciones.

El caso es que esos diez futbolistas siguen a la espera de un destino que, en otros casos, acaba de definirse. Esta semana han sido anunciados los fichajes de Pomares (Cultura), Bakis (Nástic) y Rober (Albacete), que, de este modo, se unen a ese amplio listado de compañeros de vestuario que ya se habían comprometido previamente con su nuevo club. Son los casos de Tasende (Córdoba) o Soberón (Albacete), junto a Rober, los únicos tres que han encontrado equipo en Segunda. Aguirregabiria (Mirandés) compartirá categoría, aunque en otro grupo, con el Zaragoza, que sí se verá las caras con Bakis (Nástic).

A Turquía (Eyupspor) se ha ido El Yamiq, y a Tailandia (Burinam) lo ha hecho Sebas Moyano, mientras que Álex Gomes, jugador del primer equipo el curso pasado, se ha marchado al Venezia previo pago de 2 millones de euros. Cumic, de vuelta al Rubin Kazam, apunta a Grecia mientras que varios jugadores que estuvieron cedidos en el Zaragoza están a la espera de si continúan en el equipo al que pertenecen, vuelven a ser prestados o rescinden. Son los casos de Kodro (Ferencvaros), Andrada (Monterrey), Larios (Southampton), Paul Akouokou (Olympique de Lyon) o el meta Adrián, que cada vez está más cerca de ser el segundo portero del Alavés en Segunda División.

Bazdar (Sint-Truidense belga), que comenzó elcurso en el Zaragoza y se marchó en enero cedido a Polonia, también acaba de encontrar destino, mientras que Pau Sans, que recorrió el mismo camino, seguirá en la plantilla del Zaragoza una vez que el KS Cracovia descartó ejecutar la opción de compra que tenía sobre el canterano.