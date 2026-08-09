El exjugador del Real Zaragoza Kenan Kodro ve puerta ante el Real Madrid

El fútbol es caprichoso y sus derroteros son en la mayoría de ocasiones inimaginables. Bien lo sabe Kenan Kodro que ha pasado de firmar el fatídico descenso con el Real Zaragoza a Primera RFEF a anotarle un gol a ni más ni menos que el Real Madrid. El delantero estrenó su cuenta goleadora en su segunda temporada con la camiseta del Ferencváros en el amistoso de este sábado entre los húngaros y los blancos.

El ariete hispano-bosnio, que disputó 33 encuentros en el Real Zaragoza la pasada campaña, remató un centro lateral, colgado por Zachariassen ante la mirada de Carreras, anticipándose a Rüdiger y a la espalda de Huijsen que puso el 1-2 en el 57', y que se mantuvo hasta el final del encuentro. De esta manera, aprovechó Kodro los 25 minutos que estuvo sobre el césped desde el descanso hasta el 70' cuando fue sustituido. Fue su primera aparición de calidad con la elástica del equipo húngaro, que vestirá por segunda ocasión como ya hizo en la temporada 2023-24, tras haber disputado apenas el descuento de la ronda final de la Fase Previa a la Europa League en la que obtuvieron la clasificación a la segunda competición europea por excelencia.

Kenan Kodro fue una de las incorporaciones de último minuto del Real Zaragoza en el pasado mercado estival. Llegó cedido por su actual club, en el que permaneció al regreso de su préstamo, para disputar una temporada en la que si bien ha pasado a la historia por ser en la que se consumó la pérdida de la categoría del club maño, dejó algún destello goleador. En el recuerdo de muchos aficionados blanquillos permanece el triplete que le anotó al Racing de Santander, entonces líder, en El Sardinero en la victoria por 2-3. Además de estos tres goles materializó otros 4 en Liga y 1 en Copa del Rey para hacer un total de 8 anotaciones con el escudo del león rampante.