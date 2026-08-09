El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera

Se llama Bojan Radulovic y ha sido el objetivo prioritario del Real Zaragoza para ser la referencia ofensiva del conjunto aragonés la próxima temporada en Primera RFEF. El punta, de 26 años, pertenece al Huddersfield Town, de la tercera categoría en Inglaterra (League One), con el que tiene un año más de contrato, pero, a pesar de que el jugador veía con buenos ojos la opción de volver a España (nació en Lérida), su club no está dispuesto a facilitar su salida. De hecho, acaba de ofrecerle la renovación, lo que amenaza con frustrar del todo el deseo de un Zaragoza que empieza a asumir lo que parece ser inevitable.

De hecho, esas dificultades han llevado al club a reactivar, como publicó este diario, la opción de Jesús de Miguel, cuya adquisición se aparcó debido a los problemas de pubis del delantero y a la exigencia del Tenerife de imponer el pago de un traspaso para dejar libre al futbolista. El punta madrileño continúa, así, en la terna de candidatos a llegar al conjunto aragonés y completar la nómina de delanteros centros natos junto a Edu Espiau. Joaquín Delgado, al que el Oviedo busca una salida, también continúa siendo opción para el Zaragoza, aunque no prioritaria. Además, el delantero es reticente a jugar en Primera RFEF. En todo caso, De Miguel y Delgado no son los únicos inquilinos de esa reducida lista de candidatos a ser el 9 de referencia si, finalmente, el club ha de darse por vencido con Radulovic.

El balcánico, el gran favorito por la entidad blanquilla, encaja de lleno en lo que se busca arriba. Por ello, el Zaragoza se resiste a descartar del todo al punta hasta que no quede más remedio. Nacido en Lérida, donde tiene familia, e internacional sub-19 con Serbia, se trata de un ariete poderoso en el juego aéreo (mide 1,91) pero hábil también con los pies.

Bojan Radulovic, en una foto oficial con el Huddersfield. / William Early

Delantero diestro, Radulovic comenzó su carrera en el Lleida, a cuyas categorías inferiores perteneció hasta debutar con el primer equipo, en Tercera, en 2017, año en el que marcó un tanto ante la Real Sociedad que dio a su equipo la clasificación para octavos de final de la Copa del Rey.

En 2018, con 19 años, fue cedido al Brighton, donde jugó más de 20 partidos en el equipo juvenil antes de recalar a préstamo en el Espanyol B y, año y medio después, al Alavés B, también en Tercera.

En el verano de 2020 fichó por el AIK sueco, donde no destacó, pero su carrera despuntó a partir de 2022, cuando llegó, cedido durante seis meses, al HJK de Finlandia. Su buen rendimiento provocó que el club finés se hiciera con el delantero en propiedad previo pago de algo más de 100.000 euros. Sus ocho goles (máximo artillero del equipo) fueron determinantes para que el HJK, donde jugaría tanto la Europa League como la Conference League, lograra su tercer título de liga consecutivo.

Pero lo mejor estaba por venir. En la 23-24, el serbio firmó 18 tantos en 24 encuentros, incluido un hat-trick en once minutos contra el Inter Turku a pesar de haber sido suplente, lo que le convirtió en el máximo goleador de la Veikkausliga y clave en un equipo al que condujo a la fase de grupos de la Conference League, en la que logró otros seis goles.

Radulovic celebra un gol. / SERVICIO ESPECIAL

Sus prestaciones no pasaron inadvertidas para el Huddersfield Town, entonces en la Championship, que lo firmó en enero de 2024 por lo que le restaba de curso y tres años más por algo más de un millón de euros. El descenso del equipo inglés, en el que acabó el curso con un gol, derivó en su cesión, la siguiente campaña, al Fortuna Sittard, de la Eredivisie holandesa, donde hizo un tanto en diez partidos antes de regresar, la pasada temporada, al Huddersfield, donde firmó ocho dianas y repartió cinco asistencias en una veintena de partidos.

Además del delantero centro, el Zaragoza, como avanzó este diario, busca también otro atacante (un mediapunta que pueda caer también a banda) de un perfil distinto, rápido y que acuda al espacio para completar el apartado ofensivo. El tercer refuerzo pendiente es el de un central. "Necesitamos tres fichajes", pregonó el técnico, Ibai Gómez, al término del encuentro del sábado ante la Real Sociedad B.