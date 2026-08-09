El Real Zaragoza suma medio millar más de socios en cuatro días y supera la barrera de los 22.000

La cifra de socios del Real Zaragoza no para de crecer. Según ha publicado el club este domingo, son ya 22.218 los abonados que se han inscrito para la temporada 26-27, de los que 17.776 son zaragocistas abonados y 4.442 lo son sin localidad.

Esta cantidad supone que, en apenas cuatro días, el Real Zaragoza ha sumado medio millar más de abonados, ya que el club blanquillo anunció el pasado miércoles que ya se habían alcanzado los 21.707 socios, apenas un día después de haberse abierto el periodo de nuevas altas.

"Tras haber superado la cifra de 22.000 socios llega una nueva experiencia exclusiva para nuestros socios. Se trata del sorteo de la posibilidad de que dos Zaragocistas Abonados puedan formar parte de la foto de la temporada 2026-27 junto a la plantilla al completo", explica la entidad, que, además, detalla que "por cada millar de nuevos abonados que se alcance, se irán desbloqueando nuevas acciones e iniciativas exclusivas para nuestra afición. La próxima será cuando superemos los 23.000 abonados"

"Como siempre, gracias por vuestra fidelidad, zaragocistas. ¡Aúpa Zaragoza!", concluye el anuncio oficial.