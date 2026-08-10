Real Zaragoza
El jugador del filial Aimar Bonel vuelve a Osasuna seis meses después de llegar a Zaragoza
El centrocampista procedente de la cantera osasunista cierra su etapa en el Deportivo Aragón tras disputar diez partidos en Segunda RFEF
Aimar Bonel y el Real Zaragoza separan oficialmente sus caminos. Así lo ha anunciado el club blanquillo en un comunicado. De esta manera, el futbolista de 20 años finaliza su etapa en la entidad aragonesa tras haber formado parte de la disciplina del filial zaragocista durante la segunda mitad de la pasada temporada.
El joven jugador desembarcó en la Ciudad Deportiva durante el pasado mercado de invierno procedente de las categorías inferiores del CA Osasuna. En este periodo en la capital aragonesa, Bonel participó en diez encuentros con la camiseta del Deportivo Aragón en Segunda RFEF.
El navarro regresa a la disciplina rojilla para incorporarse de nuevo al filial pamplonés, como ha anunciado el CA Osasuna, tras dar por concluida su trayectoria como zaragocista que tan solo ha durado seis meses. El club le ha agradecido su compromiso durante este tiempo y le ha deseado suerte para sus futuros proyectos profesionales.
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