El Unión Deportiva Logroñés-Real Zaragoza no se disputará en Las Gaunas por el mal estado del césped

No cantará el Real Zaragoza gol en Las Gaunas. La Unión Deportiva Logroñés ha hecho oficial este lunes que el partido de pretemporada previsto para este viernes a las 19:15 horas se disputará en la Ciudad Deportiva de Valdegastea debido al mal estado del césped del mítico estadio.

"Ante la imposibilidad de disputar el amistoso de este viernes 14 en Las Gaunas, Logroñés y Zaragoza se medirán en la Ciudad Deportiva del club blanquirrojo a las 19:15", reza el comunicado del conjunto riojano. Además, en ese mismo mensaje anuncia que los precios de las entradas son de 15 € para el público general y de 5 € para los menores de 16 años.

Será un nuevo ensayo para el equipo blanquillo, que apenas 24 horas después se desplazará a Villarreal para un nuevo test.