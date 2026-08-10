Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: "Será jugador del primer equipo seguro"

Es, sin duda, uno de los nombres del verano en el Real Zaragoza. Las destacadas actuaciones de Diego Monzón empiezan a llamar ya la atención de una afición a la que el hispanoecuatoriano presentó el sábado ante la Real B una pequeña dosis de su fútbol en apenas media hora en la que se llevó buena parte de las mayores ovaciones de la tarde.

Monzón, de 18 años, es un mediocentro de clase llamado a ser uno de los principales valores de la cantera zaragocista. Jugador muy valorado por la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui, el club se apresuró, el curso pasado, a renovar un contrato que le vincula con el Real Zaragoza hasta 2029 para plasmar negro sobre blanco una apuesta firme por un futbolista que, en principio, está llamado a ser uno de los líderes del Deportivo Aragón, en Tercera RFEF, pero que alternará, a buen seguro, su presencia en el filial con apariciones en el primer equipo.

De hecho, Ibai Gómez ya ha reconocido que Monzón le encanta. "Monzón tiene un nivel muy alto, es cierto que es una pena porque hay mucha gente buena en su posición y eso igual le hace tardar más, pero Monzón va a ser jugador de primer equipo del Zaragoza seguro. Tiene todas las capacidades y condiciones para jugar en diferentes alturas, se perfila bien siempre, mira hacia delante, tiene piernas para poder sostener idas y vueltas y apretar... Posee todas las capacidades para ser jugador de primer equipo más pronto que tarde, pero es cierto que al final va a ser más necesidades que otra cosa. Es un jugador que llama la atención", declaró el entrenador del primer equipo zaragocista hace apenas once días en una entrevista concedida a este diario.

Monzón (Zaragoza, 04/02/2008) llegó a la cantera blanquilla en el Alevín B, por lo que está desde el principio en ella, es un centrocampista polivalente que la pasada temporada compitió en el División de Honor Juvenil, en la primera parte de la temporada, y también participó de forma regular con el Deportivo Aragón.

Con el filial y a las órdenes de Emilio Larraz jugó en 17 partidos, en 16 de ellos de titular desde que debutó en noviembre. Se trata de un centrocampista muy completo, que puede jugar como mediocentro o en doble pivote y de buen despliegue. De igual modo, también puede actuar en la mediapunta, como está dejando claro a lo largo de la pretemporada.

Habitual en las categorías inferiores de Ecuador, donde también fue convocado para una cita de gran magnitud como el Torneo Sudamericano sub-17, jugó 5 partidos en la competición que tuvo lugar entre marzo y abril del año pasado.