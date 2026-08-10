Pau Sans sigue sin entrenar en la vuelta al trabajo del Real Zaragoza

Pau Sans sigue fuera del grupo en el Real Zaragoza. El atacante continúa aquejado de unas molestias musculares que le mantienen aparte de sus compañeros, algo que sucedió ya durante la pasada semana y que se ha repetido este lunes, en la vuelta al trabajo del equipo tras la jornada de descanso del domingo.

Pau, que fue baja el sábado en el amistoso frente a la Real Sociedad B, permanecerá durante toda la semana bajo los cuidados de Andrés Ubieto en el gimnasio y sometido a un trabajo marcado por la prudencia con el objetivo de que esas molestias no se agraven y que pueda volver al grupo a finales de semana, lo que, en principio, le llevará a perderse los dos encuentros amistosos de esta semana.

La ausencia de Pau ha sido la única en una sesión que contó con la novedad de dos jugadores del Deportivo Aragón: Samuel Herrero y Ratón.