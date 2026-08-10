Tres canteranos del Zaragoza en busca de nuevos retos: agentes libres y entrenando con la AFE a la espera de encontrar equipo

Ya se cuentan por decenas el número de jugadores que pasan por las categorías base del Real Zaragoza y no llegan tan lejos al alcanzara una edad sénior. Rumores que no llegan a nada o que terminan en traspaso, contratos fugaces o cesiones encadenadas con el paso de los años que terminan con su salida de la entidad blanquilla. Sus nombres quedan grabados en miles de aficionados por lo que pudieron llegar a ser algún día, y verles en búsqueda de nuevos retos tras quedarse sin equipo es algo difícil de prever.

Este es el caso de tres antiguos canteranos zaragocistas que a 10 de agosto de 2026 son agentes libres y siguen poniéndose a tono de cara a este temporada 26/27, aunque no tengan ningún contrato firmado ni una continuidad garantizada para demostrar su fútbol cada fin de semana.

Tal y como compartido la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), estos tres futbolistas están entranando para poder fichar por algún equipo de cara al arranque de las competiciones oficiales. Uno de ellos es Fabio Conte, mediapunta de 24 años que era un diamante en bruto que cuidar en el Deportivo Aragón, pero que tras perder unas semifinales de play-offs de ascenso a Primera RFEF contra el Pontevedra puso rumbo a Soria para defender el escudo del Numancia de cara a la 24/25 tras doce años de la mano del león.

Fabio Conte celebra un gol con el filial zaragocista / Real Zaragoza

Un curso en el que no gozó de todas las oportunidades que hubiera querido, disputando 13 partidos en todo el año y anotando un solo gol (venía de meter ocho en el Aragón), lo cual desembocó en otra salida hacia el FC La Unión Atlético. Con el conjunto murciano llegó a otros play-offs de ascenso a Primera Federación, que desgraciadamente para el aragonés, terminarían con el mismo final, esta vez contra el Torrent. Conte volvió a su tierra esta temporada, concretamente a la SD Ejea, donde ha jugado más de una treintena de partidos y se ha vuelto a reencontrar con su juego, marcando 5 goles y repartiendo una asistencia, las cuales no pudieron salvar al conjunto cincovillés del descenso a Tercera RFEF.

Experiencia internacional

Jannick Buyla es otro de esos casos que evocan a la nostalgia de haberle visto jugar algún partido en La Romareda. Se incorporó a la disciplina del filial en la 17/18, después de pasar una corta etapa en el Tudelano. Un mediocentro con poderío físico y "con toque de balón" que a sus 27 años quiere volver a demostrar lo que se le vio algún día en la capital aragonesa. Más de 60 partidos con el filial del Zaragoza y 12 en el primer equipo entre 2018 y 2021 le bastaron para llamar la atención de diversos clubes, esó sí, de categorías inferiores.

Jannick Buyla durante su paso por el Real Zaragoza / Real Zaragoza

Pasó por UCAM Murcia, Nastic de Tarragona, Badajoz, Logroñés, Linares y Tarazona a lo largo de estos últimos seis años, periodo en el que no logró hacerse con ningún puesto fijo como futbolista, y tras su pasada faceta en el Numancia en esta 25/26 busca otra oportunidad. Cabe destacar que Buyla tiene experiencia en escenarios internacionales con su selección nacional, la de Guinea Ecuatorial. teniendo participación en fases clasificatorias a Mundiales de la FIFA o incluso en varias ediciones de Copa África, incluyendo la rencientemente celebrada en Marruecos.

Por último, en esta breve lista está el nombre de Nico Rodríguez, portero de 23 años, 1.90 metros de altura y con una notable experiencia en el fútbol aragonés y en categorías semiprofesionales. Sus inicios en el Stadium Casablanca le catapultaron al filial zaragocista en 2021, donde tras una única temporada salió cedido en dos ocasiones al Cuarte y al Teruel. Tras no jugar ni un solo partido con el conjunto turolense y disputar dos partidos con el Deportivo Aragón a inicios de la 24/25, fichó por el CD Atlético Paso (Islas Canarias) a coste cero ese mismo curso y ni un año después se marcharía al Águilas, acumulando tan solo cinco partidos bajo los palos.

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Nico Rodríguez, portero, durante un entrenamiento con el Real Zaragoza / Real Zaragoza

Tanto Nico, como Jannick, como Fabio, han quedado libres de cara a este mercado de verano y buscan repuntar su carrera como futbolistas profesionales. Es por ello, que para no perder fuelle ni ritmo, los tres están entrenando con la AFE, de cara a mantener el físico y que algún club apueste por ellos esta próxima temporada y quién sabe si cumplir las expectativas que pusieron en su día.