Adrián Liso jugará en el Mallorca: cesión con compra obligatoria y alrededor de 3 millones para el Real Zaragoza a final de temporada

Tras el final del culebrón de Samed Bazdar, todo parece indicar que el de Adrián Liso también lo va a hacer en las próximas horas. El canterano del Real Zaragoza se va a marchar al Real Mallorca tras haber alcanzado ambos clubs para su salida en forma de cesión con opción de forma obligatoria. La operación está cerrada, el futbolista firmará un contrato por cinco temporadas, llegaría a la isla a última hora de este martes y pasaría mañana el reconocimiento médico.

La fuerte apuesta del Mallorca y las reticencias de otros clubs interesados han acabado por cristalizar en un acuerdo que ambas partes consideran satisfactorio. El Real Zaragoza percibirá a final de temporada alrededor de 3 millones de euros y se reserva entre el 20 y el 30% de los derechos del canterano.

Finalmente Liso, a pesar de su deseo inicial de mantenerse en la élite del fútbol español, jugará la próxima temporada en Segunda División tras su cesión en el Getafe. Lo que en ningún momento contemplaba era la posibilidad de continuar en el Real Zaragoza y jugar en Primera RFEF. Por ello, y aunque se ha entrenado con normalidad y de manera muy profesional desde el comienzo de pretemporada, el extremo no ha tenido casi minutos en la preparación veraniega.

La trayectoria

El Getafe decidió al finalizar la campaña pasada decidió no ejecutar la opción original de tres millones por el 50 %. Los madrileños intentaron renegociar y ofrecieron posteriormente una cantidad de entre uno y 1,5 millones de euros por un porcentaje mayor de los derechos, pero el Zaragoza rechazó esa fórmula. Por tanto, Liso volvió a pertenecer plenamente al Real Zaragoza, con contrato hasta 2029.

Durante el verano han llegado varias ofertas formales por el canterano. Un par desde Países Bajos y desde Bélgica, además de un fuerte interés desde Italia. Genoa y Torino se interesaron por Liso, pero fue el Venezia el que más apostó por él. De hecho, el equipo que ya había fichado a Álex Gomes ha competido hasta el final con el Mallorca por hacerse con los servicios del extremo. Pero el jugador quería seguir en España y ese ha sido el factor que ha desnivelado la balanza. Aquí también ha tenido otras propuestas como del Levante, del Rallo Vallecano y, sobre todo, del Sevilla, pero ninguna llegaba a los números económicos que pretendía el club aragonés.

Ahora sí que, al menos en un futuro cercano, se cierra la etapa de Adrián Liso en el Real Zaragoza. El extremo, que llegó a la cantera procedente del Montecarlo, era todavía un juvenil cuando Víctor Fernández decidió mirar hacia abajo para buscar soluciones a los problemas del equipo. El técnico aragonés acababa de regresar al banquillo en marzo de 2024 y encontró en el canterano uno de esos futbolistas desequilibrantes que no importan la edad que marca en su DNI. Liso cerró aquella temporada 23-24 con 12 partidos, ocho de ellos como titular, y dos goles. El primero llegó en El Alcoraz, en un derbi frente al Huesca. Y lo más importante, el Real Zaragoza se acabó salvando.

En cuestión de meses, el juvenil al que Víctor había dado una oportunidad había pasado a convertirse en uno de los principales activos de la plantilla. El Zaragoza aseguró su futuro con una renovación hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. La siguiente temporada, llamada a ser la de su consolidación, fue un tanto irregular y de más a menos, aunque eso no inquietó a Bordalás, que lo reclutó para el Getafe. Finalmente, Liso puso rumbo a Primera División tras jugar 53 partidos oficiales con los blanquillos, en los que anotó 6 goles.