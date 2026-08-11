Real Zaragoza
El calor obliga a cambiar al Real Zaragoza sus planes
El equipo aragonés cancela la sesión del jueves por la tarde y la traslada a la sesión matinal, cuando se ejercitarán en dos grupos
El calor obligará a un cambio en el entrenamiento del Real Zaragoza de cara a este jueves. Si bien se mantendrá la división de la plantilla en dos grupos, el que tenía previsto hacerlo por la tarde, lo hará también en sesión matutina. Así, el primero de los grupos se ejercitará a partir de las 9:30h, mientras que el segundo lo hará a partir de las 11:30h.
Antes de eso, los de Ibai Gómez, tras el entrenamiento de este martes, mañana miércoles se ejercitarán en una doble sesión a las 9.30 y a las 18.30. Ya el viernes, el equipo partirá a Logroño para enfrentarse a la UD Logroñés a las 19.15 horas en lo que será un nuevo ensayo en el verano blanquillo. Solo un día después, el Real Zaragoza se medirá al filial del Villarreal B en tierras castellonenses.
- El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
- El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
- El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
- El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
- Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
- El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
- El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel
- Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo