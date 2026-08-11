Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaBanda aragonesa Vive LatinoEclipseCrimen Tauste
instagramlinkedin

Real Zaragoza

El calor obliga a cambiar al Real Zaragoza sus planes

El equipo aragonés cancela la sesión del jueves por la tarde y la traslada a la sesión matinal, cuando se ejercitarán en dos grupos

Ibai Gómez da instrucciones durante un entrenamiento a pleno sol del Real Zaragoza

Ibai Gómez da instrucciones durante un entrenamiento a pleno sol del Real Zaragoza / Jaime Galindo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El calor obligará a un cambio en el entrenamiento del Real Zaragoza de cara a este jueves. Si bien se mantendrá la división de la plantilla en dos grupos, el que tenía previsto hacerlo por la tarde, lo hará también en sesión matutina. Así, el primero de los grupos se ejercitará a partir de las 9:30h, mientras que el segundo lo hará a partir de las 11:30h.

Antes de eso, los de Ibai Gómez, tras el entrenamiento de este martes, mañana miércoles se ejercitarán en una doble sesión a las 9.30 y a las 18.30. Ya el viernes, el equipo partirá a Logroño para enfrentarse a la UD Logroñés a las 19.15 horas en lo que será un nuevo ensayo en el verano blanquillo. Solo un día después, el Real Zaragoza se medirá al filial del Villarreal B en tierras castellonenses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
  2. El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
  3. El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
  4. El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
  5. Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
  6. El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
  7. El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel
  8. Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo

Adrián Liso jugará en el Mallorca: cesión con compra obligatoria y alrededor de 3 millones para el Real Zaragoza a final de temporada

Adrián Liso jugará en el Mallorca: cesión con compra obligatoria y alrededor de 3 millones para el Real Zaragoza a final de temporada

Tirón de orejas a la SD Huesca por no enviar entradas al Real Zaragoza para el último derbi: "Un ejemplo de la mal entendida reciprocidad"

Tirón de orejas a la SD Huesca por no enviar entradas al Real Zaragoza para el último derbi: "Un ejemplo de la mal entendida reciprocidad"

El calor obliga a cambiar al Real Zaragoza sus planes

El calor obliga a cambiar al Real Zaragoza sus planes

Positivismo en el Real Zaragoza con Pau Sans, aunque sigue sin entrenarse con el grupo

Positivismo en el Real Zaragoza con Pau Sans, aunque sigue sin entrenarse con el grupo

El Real Zaragoza pasa al ataque: El club acentúa la ofensiva por un delantero y un mediapunta mientras Ibai perfila un once muy definido

El Real Zaragoza pasa al ataque: El club acentúa la ofensiva por un delantero y un mediapunta mientras Ibai perfila un once muy definido

La comparación de la masa social del Real Zaragoza con el resto del fútbol español: fuera de categoría

La comparación de la masa social del Real Zaragoza con el resto del fútbol español: fuera de categoría

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo

El Unión Deportiva Logroñés-Real Zaragoza no se disputará en Las Gaunas por el mal estado del césped

El Unión Deportiva Logroñés-Real Zaragoza no se disputará en Las Gaunas por el mal estado del césped
Tracking Pixel Contents