El calor obliga a cambiar al Real Zaragoza sus planes

El calor obligará a un cambio en el entrenamiento del Real Zaragoza de cara a este jueves. Si bien se mantendrá la división de la plantilla en dos grupos, el que tenía previsto hacerlo por la tarde, lo hará también en sesión matutina. Así, el primero de los grupos se ejercitará a partir de las 9:30h, mientras que el segundo lo hará a partir de las 11:30h.

Antes de eso, los de Ibai Gómez, tras el entrenamiento de este martes, mañana miércoles se ejercitarán en una doble sesión a las 9.30 y a las 18.30. Ya el viernes, el equipo partirá a Logroño para enfrentarse a la UD Logroñés a las 19.15 horas en lo que será un nuevo ensayo en el verano blanquillo. Solo un día después, el Real Zaragoza se medirá al filial del Villarreal B en tierras castellonenses.