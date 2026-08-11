La comparación de la masa social del Real Zaragoza con el resto del fútbol español: fuera de categoría

Como los puertos del Tour de Francia, que los más grandes son considerados fuera de categoría, hay aficiones que también merecen esa distinción. Sin duda, la del Real Zaragoza es una de ellas y más cuando en los últimos años ha sido la más maltratada. Pero ahí sigue. Porque aunque ahora mismo su equipo del alma esté en la tercera del fútbol español tras el reciente descenso, el zaragocismo no entiende de categorías.

A día de hoy el club aragonés suma 22.218 socios, de los que 17.776 tienen abono con localidad. Una barbaridad. Una cifra que obliga a mirar bastante más arriba para encontrar comparaciones razonables. Porque al Zaragoza, al menos en esto, la Primera Federación le queda pequeña. La comparación con sus compañeros de viaje esta temporada deja pocas dudas y el club aragonés se mueve en otra dimensión.

El Real Murcia es el único que se acerca a las cifras de los aragoneses y supera los 15.000 abonados. Después aparece ya un enrome salto. La Cultural Leonesa ronda los 8.000 y el Huesca supera ligeramente los 6.000. Cartagena se mueve también alrededor de esa cifra y Sant Andreu rebasa los 5.000. Racing de Ferrol, Unionistas o Extremadura quedan varios peldaños más abajo, entre aproximadamente 3.500 y 4.500 Buena parte de la categoría se mueve entre los 1.000 abonados y los 3.000.

El dato todavía adquiere otra dimensión cuando la comparación abandona Primera Federación y empieza a escalar hacia arriba. Porque los 17.776 abonados con localidad no solo convierten al Zaragoza en una excepción dentro de su categoría. También le permitirían codearse con los grandes de Segunda División. Con esa cifra, el conjunto aragonés se movería provisionalmente en posiciones próximas al grupo de cabeza de la categoría de plata entre los clubs que han publicado sus datos.

La comparación

El Zaragoza ocuparía actualmente el quinto puesto de Segunda División si compitiera en la categoría de plata. Por delante únicamente aparecerían el Real Oviedo, con 27.000 abonados, el Sporting de Gijón con más de 23.000, Las Palmas con 22.040 y el Mallorca con 19.552. Inmediatamente por detrás quedarían el Córdoba con 16.945, el Cádiz con 16.015, el Tenerife con 15.605 y el Almería con 15.292.

Pero es que por número de socios, el Real Zaragoza superaría hasta a ocho equipos de Primera División. Ahí es nada. Aunque con el número de abonados con localidad esa cifra disminuye un poco, no deja de ser un dato que impresiona y que habla a las claras de la fidelidad del zaragocismo. Se encuentra prácticamente a la altura del Deportivo Alavés, que ronda los 17.800, y cerca del Racing de Santander, cuyo cupo de abonados se ha situado alrededor de los 18.500. También se aproxima a registros de clubs como Levante u Osasuna y supera estimaciones de determinadas entidades de Primera condicionadas, entre otras cuestiones, por la capacidad de sus estadios.

Pero es que esto último, para acabar de demostrar el amor incondicional de la afición por el Real Zaragoza, tampoco es ajeno al equipo aragonés. Porque el aforo del Ibercaja Estadio (20.000 espectadores) no deja ya mucho margen de crecimiento para los abonados zaragocistas. Habrá que ver el año que viene con el estreno del nuevo estadio hasta dónde llega ese número. Pero como el Zaragoza mejore su cara en los próximos años puede que la nueva Romareda se quede pequeña.