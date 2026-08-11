El exentrenador del Real Zaragoza que abandona el Cádiz a cuatro días de empezar la Segunda División: lo sustituye otro zaragocista

El banquillo del Cádiz ha protagonizado un inesperado movimiento en la semana previa al comienzo de la competición con dos protagonistas que conocen bien la afición blanquilla. Imanol Idiakez, entrenador del Real Zaragoza durante el inicio de la temporada 2018-19, abandona el conjunto gaditano y Albert Celades, jugador blanquillo entre 2005 y 2008, es el elegido para convertirse en su sustituto. Dos viejos conocidos de La Romareda quedan así en el centro de una de las noticias, ambas ya oficiales, más sorprendentes de los días previos al inicio de LaLiga Hypermotion.

La salida de Idiakez se produce a cuatro días del debut liguero del Cádiz frente al Celta Fortuna, previsto para este sábado 15 de agosto. Una decisión especialmente llamativa por el momento en el que llega, una vez completada prácticamente toda la preparación de verano y con el equipo ya enfocado en la primera jornada del campeonato. Según las informaciones publicadas en Cádiz, club y entrenador han separado sus caminos de mutuo acuerdo, aunque detrás de la decisión aparecen tanto las dudas generadas durante la pretemporada así como determinadas diferencias entre el técnico y la nueva dirección de la entidad.

Idiakez había llegado al Cádiz en el tramo final de la pasada temporada con la misión de conducir al equipo hacia la permanencia. Su etapa en el conjunto amarillo ha sido, por tanto, muy breve en cuanto a partidos oficiales. El técnico donostiarra afrontó seis encuentros de Liga antes de dirigir toda la preparación veraniega para un curso 26-27 que finalmente no comenzará sentado en el banquillo cadista.

El pasado zaragocista

Su nombre es conocido de sobra en Zaragoza. Idiakez aterrizó en La Romareda en el verano de 2018 para encabezar un nuevo proyecto en Segunda División, pero tampoco consiguió prolongar demasiado su estancia en el club aragonés. Fue destituido el 21 de octubre después de diez jornadas de Liga, con el Zaragoza en decimosexta posición y después de un empate frente al Tenerife.

Y otro exzaragocista es precisamente quien le sustituye. Albert Celades llegó a La Romareda en el verano de 2005 procedente del Real Madrid y permaneció tres temporadas vestido de blanquillo, hasta 2008. Un futbolista de enorme experiencia que había pasado previamente por Barcelona, Celta, Real Madrid y Girondins de Burdeos y que encontró en Zaragoza su último destino en el fútbol europeo antes de terminar su carrera en Estados Unidos.