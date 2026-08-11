Real Zaragoza
Positivismo en el Real Zaragoza con Pau Sans, aunque sigue sin entrenarse con el grupo
El canterano evoluciona bien de sus molestias musculares y sus sensaciones marcarán su incorporación al trabajo con el resto de sus compañeros
El nombre de Pau Sans es el que está centrando la actualidad deportiva del Real Zaragoza esta semana. El delantero, que había sido uno de los más activos en los primeros amistosos de pretemporada, ha visto como su preparación se ha visto frenada prácticamente en seco por unas molestias musculares que han provocado que lleve una semana sin poder ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros.
Tampoco lo ha podido hacer el canterano este martes, aunque sí que ha trabajado al margen y desde el club son optimistas con su recuperación, ya que señalan que la evolución está siendo buena. No obstante, al no haber necesidad alguna de forzar, lo más probable es que tampoco participe en los dos amistosos de esta semana. Sus sensaciones marcarán su regreso al grupo.
Tampocó participó Pau Sans en los últimos duelos ante la Real Sociedad B ni ante el Andorra. El último encuentro en el que tuvo minutos fue en la derrota ante el Barbastro, choque en el que el aragonés fue titular y marcó el único tanto zaragocista.
Por lo demás, no ha habido ninguna novedad en el entrenamiento matinal del Real Zaragoza. Esta tarde el equipo descansará y mañana miércoles afrontará una doble sesión de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.
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