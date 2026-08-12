Los cachorros del Real Zaragoza siguen haciendo caja: Liso, el último ejemplo de una larga lista

Mucho se ha hablado ya de aquellas palabras con las que Jorge Mas, allá por 2022 y como representante de la nueva propiedad, aseguró que la cantera iba a ser una piedra angular de su proyecto. “Queremos que el talento se quede aquí”, subrayó. Pues todo lo contrario. Porque es cierto que los jóvenes blanquillos han tenido un papel fundamental, pero ni mucho menos con esa idea porque en vez de pelear por devolver al Real Zaragoza donde se merece para lo que han servido los canteranos es para tapar agujeros y salvar las cuentas de una gestión deficiente.

Y es que, añadiendo los alrededor de 3,5 millones que el club podría ingresar por el traspaso de Adrián Liso al Mallorca, el Real Zaragoza habría recaudado ya más de 11 millones de euros por la venta de buena parte de sus prometedores cachorros. Eso solo sería en ingresos fijos, a los que abría que sumar lo que todavía puede percibir por las variables marcadas en cada contrato.

Yendo de más a menos, el fichaje que más dinero ha dejado en las arcas es el de Alejandro Francés. El central, probablemente el canterano de mayor proyección, abandonó La Romareda después de 127 partidos con el primer equipo. El Girona pagó 3,5 millones de euros fijos, con otros 500.000 euros en variables, y el Zaragoza se reservó además un porcentaje sobre una futura plusvalía.

Después estaría ya la venta de Adrián Liso, la primera de un canterano que llega bajo el mando de A.GAIN. Aunque esta venta no es representativa de la filosofía que pueda tomar la nueva propiedad al respecto del talento aragonés porque las realidades de Liso y del Real Zaragoza ahora son diferentes y el jugador quería salir. Los 3,5 millones que pagaría el Mallorca a final de esta temporada si sube tras la cesión obligatoria serían oxígeno para las arcas blanquillas.

La lista

En la tercera posición en la lista de traspasos de los últimos años hay un empate entre Iván Azón (al Como) y Álex Gomes (al Venezia). Por ambos el club aragonés obtuvo 2 millones de euros, aunque por el delantero el Zaragoza puede acabar ingresando algo más porque las variables del acuerdo son algo superiores a las del central.

Con esas cuatro ventas, la entidad blanquilla ya superaría los 10 millones de euros en operaciones con canteranos. A esa cantidad hay que sumarle los 600.000 (más 200.000 en variables) que abonó el Almería por Marcos Luna y los 150.000 que pagó Las Palmas por hacerse con los servicios de Enrique Clemente. Además, otros talentos de la cantera como Miguel Puche, Pablo Cortés o, recientemente, Juan Sebastián, se marcharon con un traspaso a coste 0, pero podrían dejar algún pellizco en el futuro.

Una larga lista, a la que ahora se sumaría Adrián Liso, de canteranos que han tenido que salir para progresar en sus carreras y, a la vez, sacarle las castañas del fuego a un club que, por el momento, no ha conseguido sacar provecho en lo deportivo de las últimas generaciones que han salido de la Ciudad Deportiva. Un fracaso que tiene al Real Zaragoza fuera del fútbol profesional. Eso no lo compensa un puñado de millones de euros.