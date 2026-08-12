Cristian Álvarez se sincera y deja su cargo en la directiva del Real Zaragoza: "No estaba preparado para tomar el cargo""

De forma repentina y abrupta, el que fue por años capitán y bandera del zaragocismo, Cristian Álvarez, ha anunciado en redes sociales que renuncia a su último año de contrato y no continuará ligado a la entidad blanquilla. El argentino ocupaba en la actualidad el cargo de director y responsable de Relaciones Institucionales del club y tras un año difícil, acompañado de un descenso a Primera Federación, ha optado por "dar un paso al costado" y apartarse momentáneamente del mundo del fútbol.

"En su momento pasó todo muy rápido y no me tomé el tiempo necesario para procesar el duelo que significó dejar la profesión y, sobre todo, la portería de este lugar", expresa en una sentida carta, sin quitarle sentido a lo que significa este deporte y, sobre todo, el Real Zaragoza para él. Tal y como revela la entidad zaragocista, ha sido el propio exportero quien ha comunicado su decisión de dejar el cargo y marcharse un año antes de finalizar su contrato.

"La decisión, profundamente meditada, responde a un momento vital en el que Cristian quiere centrar sus esfuerzos y su tiempo en su familia. Una prioridad que el Real Zaragoza comprende, respeta y comparte plenamente, consciente de que existen momentos en la vida en los que las circunstancias personales y familiares requieren una atención y una dedicación plena.

Durante el último año y medio, pudimos ver a Cristian representando al Real Zaragoza desde un lugar diferente al de la portería. Ha ejercido como embajador de un escudo que conoce, respeta y ama, trasladando en cada acto, cada encuentro y cada representación los valores que le convirtieron en una figura tan querida por el zaragocismo", ha explicado el club en su nota.

Lo cierto es que la presencia de Cristian Álvarez en actos públicos, en el palco principalmente recibiendo a los mandatarios rivales, se había ido diluyendo poco a poco y hacía ya tiempo que no se veía al argentino por el Ibercaja Estadio ni en ninguno de los actos públicos del club.

"Hoy nuestros caminos hacen un pequeño paréntesis, pero estamos convencidos de que el vínculo que une a Cristian con el Real Zaragoza no entiende de cargos, de etapas ni de distancias. Porque hay sentimientos que permanecen. Y el suyo por este club es uno de ellos. Estamos seguros de que éste vínculo hará que volvamos a encontrarnos, las puertas del Real Zaragoza siempre estarán abiertas para uno de los nuestros. Gracias por tu profesionalidad, por tu cercanía y por haber entendido siempre lo éste club significa.

Siempre serás un referente. Siempre serás una leyenda del zaragocismo. Y, pase lo que pase, esta siempre será tu casa.

Gracias totales, Cris. Hasta pronto", añade el Real Zaragoza.

Por su parte, el guardameta ha publicado una carta de despedida en la que se sincera y reconoce que aceptar este cargo fue precipitado por su parte porque no estaba preparado para él y añade no haber tenido la energía necesaria para encontrar su lugar en el club fuera del fútbol. Esta es su carta íntegra:

"Hola, zaragocistas.

Quiero darles una noticia y, para mí, es importantísimo que lo sepan de mi boca.

He decidido dar un paso al costado y renunciar a este último año que me queda de contrato.

Creo que fue muy apresurado por mi parte tomar un cargo en el club cuando, en realidad, no estaba preparado para ello. En su momento todo pasó demasiado rápido y no me tomé el tiempo necesario para procesar el duelo que significó dejar la profesión y, sobre todo, la portería de este lugar. Porque en mi vida, Zaragoza fue lo que le dio sentido al fútbol y no al revés.

La verdad es que no quiero estar sin estar. La temporada pasada, tanto para mí como para todos, fue muy difícil y, a nivel muy personal, me pasaron un cúmulo de cosas importantes que, si bien algunas son muy bonitas, todas exigen de mí mucha dedicación y presencia. Todo eso, de alguna manera, me fue alejando del día a día en la ciudad.

Por otra parte, alejarme del fútbol y de su entorno no se los voy a negar: lo necesito. Porque si bien por un lado puede ser maravilloso, por otro, para mí resulta agotador y muchas veces dificil y ajeno.

Quiero agradecerles eternamente por el cariño que aún sigo recibiendo en cada oportunidad que tienen de hacérmelo sentir. Y siento de corazón no haber tenido la energía suficiente ni la claridad necesaria para encontrar mi lugar dentro del club en este tiempo fuera de los terrenos de juego. Me lo llevo como aprendizaje.

También quiero desearle especialmente al club, como institución, y a las personas que hoy lo dirigen, todo el éxito que esta ciudad se merece.

No me sale decirles adiós.

Un abrazo para todos.

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Cristian"