El exzaragocista Diego Rico ficha por el Osasuna

El exzaragocista Diego Rico ha firmado para jugar en Osasuna por una temporada y tendrá una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, según ha informado este miércoles el club. Rico llega al club rojillo como agente libre tras haber finalizado su relación con el Getafe C. F. el pasado 30 de junio.

El jugador ha superado las pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra esta mañana y será presentado en las próximas horas, según ha indicado Osasuna en un comunicado. "Diego Rico Salguero (Burgos, 23 de febrero de 1993) llega a Osasuna para reforzar la posición del lateral izquierdo", ha destacado su nuevo club.

Formado en la escuela de fútbol de Burgos, dio sus primeros pasos hacia el profesionalismo en el Real Zaragoza en Segunda División (2013-2016), con el que despuntó hasta dar el salto a la máxima categoría y recalar, primero en el Leganés (2016-2018), después en el Bournemouth inglés (2018-2021) y de ahí en la Real Sociedad (2021-2023). En la temporada 2023-2024 fue cedido al Getafe C. F. que finalmente adquirió sus derechos y "donde ha sido un futbolista importante las últimas temporadas a las órdenes de Bordalás", según Osasuna. Diego Rico acumula 185 partidos en Primera División y 39 en la Premier League además de 9 en Europa League.

"Destaca, además de por su experiencia, por su intensidad en el juego, velocidad con balón y seguridad en los duelos. Ahora llega a Osasuna para reforzar el proyecto rojillo durante la próxima campaña y ponerse a las órdenes de Ramis", ha destacado el club navarro