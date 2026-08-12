El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Adrián Liso: más dinero para el Real Zaragoza

Cuando todo parecía hecho entre el Mallorca, el Real Zaragoza y Adrián Liso, el fuerte interés del Venezia, dispuesto a pagar hasta 3,5 millones de euros, ha hecho que la operación se haya encarecido finalmente para el club bermellón y, por otro lado, ha provocado que los blanquillos vayan a ingresar algo más de los 3 millones que se habían acordado inicialmente.

Así pues, el Mallorca se ha tenido que rascar el bolsillo y el Zaragoza, a final de temporada tras la cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, recibirá una cifra ligeramente superior a los 3,5 millones que ofrecían los italianos. Además, los baleares también abonarán ya este curso una cantidad extra, alrededor de medio millón, a los aragoneses por la cesión del extremo. Lo que no cambia es que el Zaragoza se reserva entre el 20 y el 30% de los derechos del canterano.

No obstante, a pesar de ese ajuste, la llegada de Liso al Mallorca nunca ha corrido demasiado peligro ya que la apuesta de los isleños por hacerse con Liso era firme y, además, el futbolista priorizaba esa posibilidad porque su deseo era continuar en España a pesar de no poder seguir, como era su primera intención, en Primera División.

El viaje

El extremo ya no ha entrenado hoy con el Real Zaragoza y, tras valorarse en un primer momento que viajara ayer a Palma de Mallorca, finalmente lo hará durante el día de hoy. Por lo tanto, y a falta del correspondiente reconocimiento médico, no parece probable que la operación se ha haga oficial hoy lo más lógico es que ese anuncio se produzca durante mañana jueves.

Durante el verano han llegado varias ofertas formales por el canterano. Un par desde Países Bajos y desde Bélgica, además de un fuerte interés desde Italia, en especial del Venezia desde hacía semanas. Aquí en España también ha tenido otras propuestas como del Levante, del Rallo Vallecano y, sobre todo, del Sevilla, pero ninguna llegaba a los números económicos que pretendía el club aragonés.