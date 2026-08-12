Real Zaragoza
Keidi Bare se marcha a Grecia tras su paso por el Real Zaragoza
El albanés jugará en el Volos CF de la Superliga del país heleno
Keidi Bare ya tiene nuevo equipo tras su adiós al Real Zaragoza. El albanés cierra su etapa en el fútbol español y se marcha a la Superliga griega para jugar en el Volos FC, con el que firma tres años. Aunque había sonado para algunos equipos de Segunda División como el Cádiz, finalmente el centrocampista cambia de aires y afronta una nueva aventura en su carrera profesional.
Keidi Bare llegó al Real Zaragoza en el verano de 2024, después de finalizar su etapa en el Espanyol. El club apostó fuerte por el internacional albanés y le firmó un contrato por tres temporadas, buscando incorporar a la medular un futbolista con experiencia tanto en Primera como en Segunda División.
Su paso por Zaragoza, sin embargo, estuvo muy condicionado por los problemas físicos. Cuando pudo jugar con continuidad mostró el perfil que se esperaba de él: intensidad, capacidad para recuperar balones, agresividad en la presión y carácter en el centro del campo. Pero durante las lesiones le impidieron tener ningún tipo de regularidad. En dos temporadas solo pudo jugar 47 partidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
- El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
- El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
- Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
- El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
- El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel
- Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
- El Real Zaragoza pasa al ataque: El club acentúa la ofensiva por un delantero y un mediapunta mientras Ibai perfila un once muy definido