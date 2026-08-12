Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaSupermercado DíaEclipseKarl Lagerfeld
instagramlinkedin

Real Zaragoza

Keidi Bare se marcha a Grecia tras su paso por el Real Zaragoza

El albanés jugará en el Volos CF de la Superliga del país heleno

Keidi Bare, con su nueva camiseta

Keidi Bare, con su nueva camiseta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Arturo Pola

Santiago Valero

Zaragoza

Keidi Bare ya tiene nuevo equipo tras su adiós al Real Zaragoza. El albanés cierra su etapa en el fútbol español y se marcha a la Superliga griega para jugar en el Volos FC, con el que firma tres años. Aunque había sonado para algunos equipos de Segunda División como el Cádiz, finalmente el centrocampista cambia de aires y afronta una nueva aventura en su carrera profesional.

Keidi Bare llegó al Real Zaragoza en el verano de 2024, después de finalizar su etapa en el Espanyol. El club apostó fuerte por el internacional albanés y le firmó un contrato por tres temporadas, buscando incorporar a la medular un futbolista con experiencia tanto en Primera como en Segunda División.

Noticias relacionadas y más

Su paso por Zaragoza, sin embargo, estuvo muy condicionado por los problemas físicos. Cuando pudo jugar con continuidad mostró el perfil que se esperaba de él: intensidad, capacidad para recuperar balones, agresividad en la presión y carácter en el centro del campo. Pero durante las lesiones le impidieron tener ningún tipo de regularidad. En dos temporadas solo pudo jugar 47 partidos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
  2. El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
  3. El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
  4. Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
  5. El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
  6. El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel
  7. Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
  8. El Real Zaragoza pasa al ataque: El club acentúa la ofensiva por un delantero y un mediapunta mientras Ibai perfila un once muy definido

El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Adrián Liso: más dinero para el Real Zaragoza

El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Adrián Liso: más dinero para el Real Zaragoza

Keidi Bare se marcha a Grecia tras su paso por el Real Zaragoza

Keidi Bare se marcha a Grecia tras su paso por el Real Zaragoza

Liso ya no está y Pau Sans solo asoma en el entrenamiento del Real Zaragoza

Liso ya no está y Pau Sans solo asoma en el entrenamiento del Real Zaragoza

El Real Zaragoza recibirá algo menos del dinero esperado tras hacerse oficial el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea

El Real Zaragoza recibirá algo menos del dinero esperado tras hacerse oficial el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea

Los últimos serán los primeros en el nuevo proyecto del Real Zaragoza

Los últimos serán los primeros en el nuevo proyecto del Real Zaragoza

Adrián Liso jugará en el Mallorca: cesión con compra obligatoria y alrededor de 3 millones para el Real Zaragoza a final de temporada

Adrián Liso jugará en el Mallorca: cesión con compra obligatoria y alrededor de 3 millones para el Real Zaragoza a final de temporada

El exentrenador del Real Zaragoza que abandona el Cádiz a cuatro días de empezar la Segunda División: lo sustituye otro zaragocista

El exentrenador del Real Zaragoza que abandona el Cádiz a cuatro días de empezar la Segunda División: lo sustituye otro zaragocista

Tirón de orejas a la SD Huesca por no enviar entradas al Real Zaragoza para el último derbi: "Un ejemplo de la mal entendida reciprocidad"

Tirón de orejas a la SD Huesca por no enviar entradas al Real Zaragoza para el último derbi: "Un ejemplo de la mal entendida reciprocidad"
Tracking Pixel Contents