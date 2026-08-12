Keidi Bare se marcha a Grecia tras su paso por el Real Zaragoza

Keidi Bare ya tiene nuevo equipo tras su adiós al Real Zaragoza. El albanés cierra su etapa en el fútbol español y se marcha a la Superliga griega para jugar en el Volos FC, con el que firma tres años. Aunque había sonado para algunos equipos de Segunda División como el Cádiz, finalmente el centrocampista cambia de aires y afronta una nueva aventura en su carrera profesional.

Keidi Bare llegó al Real Zaragoza en el verano de 2024, después de finalizar su etapa en el Espanyol. El club apostó fuerte por el internacional albanés y le firmó un contrato por tres temporadas, buscando incorporar a la medular un futbolista con experiencia tanto en Primera como en Segunda División.

Su paso por Zaragoza, sin embargo, estuvo muy condicionado por los problemas físicos. Cuando pudo jugar con continuidad mostró el perfil que se esperaba de él: intensidad, capacidad para recuperar balones, agresividad en la presión y carácter en el centro del campo. Pero durante las lesiones le impidieron tener ningún tipo de regularidad. En dos temporadas solo pudo jugar 47 partidos.