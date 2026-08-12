Liso ya no está y Pau Sans solo asoma en el entrenamiento del Real Zaragoza

Nuevo entrenamiento del Real Zaragoza antes de afrontar un fin de semana repleto de fútbol. Novedades, pocas. Más allá de la esperada ausencia de Adrián Liso, rumbo a Mallorca, los de Ibai Gómez se han ejercitado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva en una sesión en la que Pau Sans ha vuelto a estar al margen.

El canterano sigue recuperándose de sus molestias musculares, aunque esta vez a Pau Sans se le vio en la primera parte del entrenamiento calentando con el resto de sus compañeros, aunque cuando la sesión subió de intensidad el delantero se machó al gimnasio para hacer un trabajo diferente al del resto del grupo.

Pau Sans ya lleva una semana sin poder estar a las órdenes de Ibai Gómez. Por el momento, el canterano se ha perdido dos encuentros preparatorios (Andorra y Real Sociedad B) y tampoco va a participar en los dos de esta semana (Logroñés y Villarreal B). Sin embargo, desde el Real Zaragoza insisten en que son optimistas con la recuperación del futbolista.

La plantilla volverá a ejercitarse esta tarde en la Ciudad Deportiva, al igual que mañana por la mañana, sesión en la que se dividirán en dos grupos antes de afrontar la doble cita de este fin de semana.