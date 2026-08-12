El Real Zaragoza recibirá algo menos del dinero esperado tras hacerse oficial el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea

El lateral izquierdo español Pep Chavarría, perteneciente al Rayo Vallecano, en el que jugó las últimas cuatro temporadas, ha fichado por el Chelsea de Xabi Alonso hasta 2031, según informó este miércoles el club londinense. Se acaba así una larga negociación de la que ha estado muy pendiente el Real Zaragoza porque conservaba una pequeña parte, el 10% de la plusvalía del jugador en una futura venta.

Aunque al principio paracía que el acuerdo se iba a cerrar en torno a los 25 millones de euros, finalmente esa cantidad ha sido menor y el Chelsea abonará 19 millones fijos y 2 más en variables, por lo que a las arcas del club blanquillo llegará una cifra emtre 1,5 y 1,5 millones de euros. Además, si se cumplen las variables marcadas en el contrato, el Zaragoza pdoría ingresar hasta 300.000 euros más en el futuro.

Chavarría, que se marchó al Rayo hace cuatro años tras haber llegado, procedente del Olot, en el verano de 2020, como apuesta personal de Lalo Arantegui, volverá a dejar dinero a un Zaragoza que ya se había embolsado 3,5 millones de euros antes de este traspaso millonario a la Premier. A los 3 millones fijos en los que se cifró su llegada al Rayo se añadieron otros 500.000 en variables (dos pluses de 250.000 cada uno) tras cumplir con el mínimo de partidos disputados estipulados en el contrato.

Primeras palabras

"Estoy muy emocionado por empezar. Esto es un sueño para mí, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito. Hay mucha gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí y tengo que dar las gracias a mi familia. Siempre me han apoyado y hoy solo es posible gracias a ellos", dijo Chavarría, en declaraciones ofrecidas por el club inglés.

Su salida del Rayo Vallecano se lleva fraguando varias semanas puesto que desde que el Chelsea mostró interés en ficharlo el jugador se lo comunicó al club y mostró su expreso deseo de salir para impulsar su carrera profesional.