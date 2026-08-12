Los últimos serán los primeros en el nuevo proyecto del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha hecho buena parte de los deberes, tal y como prometió Lalo Arantegui a comienzos de verano con aquello de que la plantilla estaría completa al 90% al inicio de temporada, pero de momento al director deportivo se le están resistiendo las operaciones que tienen que acabar de poner la guinda a su proyecto. A menos de tres semanas de comenzar la Liga en Tarragona, Ibai Gómez advirtió que a su plantilla le faltan tres futbolistas.

Además, no parece que lo diga por una cuestión de cantidad ni tampoco de completar fichas. Porque lo que está por venir si se cumplen los deseos del técnico vasco, un central, un mediapunta y un hombre gol, llegará para marcar la diferencia. Así que los últimos serán los primeros en este nuevo Real Zaragoza, al que le queda rematar la faena con incorporaciones de nivel una vez confirmadas las salidas de Samed Bazdar y Adrián Liso, dos marchas que pueden desbloquear definitivamente el mercado blanquillo.

Porque desde el principio la planificación del director deportivo tuvo desde el principio dos velocidades. La primera fue muy rápida. Apenas consumado el descenso a Primera REF, el Zaragoza comenzó una reconstrucción casi completa. Ya queda lejos cuando el pasado 8 de junio Lalo Arantegui anunció cinco incorporaciones y explicó que todavía tendría que realizar entre nueve y diez fichajes más. Habían salido 25 futbolistas y había que construir prácticamente un equipo nuevo. Para eso hace falta tiempo y por eso antes de la vuelta el trabajo el club había anunciado ya a once fichajes: Sergio Escudero, Raúl Pereira, Jaume Jardí, Rubén Díez, Jokin Gabilondo, Anartz Peña, Peter Ademo, Sem Westerveld, Emil Hansson, Edu Espiau y Ander Herrera. Una buena base para que Ibai Gómez pudiera empezar a implantar su modelo y dar forma al nuevo proyecto.

Calma tensa

Desde entonces, el Real Zaragoza solo ha hecho un fichaje, el del central Diego González. 22 días han pasado desde que ese anuncio. Entre medias, además de negociar las obligadas salidas, muchas conversaciones, intereses, ofertas y sugerencias en el mercado en busca de las piezas para completar el puzzle. Aunque nada ha fructificado por el momento, al menos de manera oficial.

Como explicó este diario hace unas semanas, Lalo Arantegui quería evitar errores y no tenía especial prisa por cerrar la plantilla a sabiendas de que el grueso del trabajo estaba hecho. La base está hecha, ahora toca elevar el techo de un equipo que tiene la obligación de ser el equipo a batir en la tercera categoría del fútbol español. Para encontrar a esos futbolistas ya no hay fechas concretas, pero sí una límite. Con esa juega una dirección deportiva que es consciente de que el calendario comienza a apretar, aunque también sabe que en esos últimos días se abren posibilidades cerradas hasta ahora.

Sin embargo, bien cierto es que al Real Zaragoza no le ha ido demasiado con los fichajes que ha firmado sobre la bocina. El caso más evidente, el de Paul Akoukou. Gabi y Txema Indias estuvieron esperando hasta el último momento la decisión del africano y el resultado fue un absoluto desastre. A la capital aragonesa llegó un jugador al que no le interesaba el fútbol y en ningún momento mostró la intención de involucrarse en el proyecto. Akoukou acabó jugando cuatro ratos y la jugada por la que más se le recuerda fue por el puñetazo con el que destruyó el monitor del VAR. Otro fiasco sonado fue el de Pape Gueye en 2022. También llegó el último día de mercado. El delantero no se adaptó al fútbol español y los números hablan por sí solos: 23 partidos oficiales con el Real Zaragoza y cero goles.

Aunque para esas últimas trepidantes queda todavía mucho, algo más de dos semanas, parece que al menos alguna de las tres incorporaciones se alargará hasta la última semana. La importancia de acertar es evidente porque los que aterricen en Zaragoza no vienen para ser fondo de armario, llegarán para ser, a priori, titularísimos en un equipo al que solo le vale el ascenso.