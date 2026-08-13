Adrián Liso ya es oficialmente jugador del Mallorca, final a un largo culebrón para su salida del Real Zaragoza

El día de la oficialidad del fichaje de Adrián Liso por el Mallorca estuvo al nivel de lo vivido por el extremo en un largo verano para encontrar una salida, de regreso al Real Zaragoza de su cesión en el Getafe, que no ejecutó la opción de compra voluntaria (3 millones por el 50% del pase), después de una temporada en la élite irregular, de gran comienzo y nivel más bajo después a las órdenes de Bordalas, y con la certeza desde el principio que no iba a jugar en Primera RFEF. Tras un largo culebrón, que llevó a Liso al stage de Boltaña y a tener minutos en los amistosos ante el Andorra y el Sanse, ya no pertenece a la entidad zaragocista.

El Mallorca se hace con la cesión por una temporada de Liso, préstamo por el que paga ahora medio millón de euros y con una opción de compra de más de 3,5 millones, obligatoria si suben a Primera y voluntaria si el equipo bermellón se queda en Segunda. Si compra al jugador, el Zaragoza tendrá entre el 20 y el 30% de su pase y la operación superaría los 4 millones en global para el club aragonés. Si no lo hace, regresará en junio con contrato hasta 2029.

"El Real Zaragoza y el RCD Mallorca han alcanzado un acuerdo para la cesión de Adrián Liso al conjunto bermellón para la presente temporada. El canterano zaragocista afronta ahora un nuevo reto en el Mallorca y desde el club le deseamos la mejor de las suertes para esta temporada", aseguró el Zaragoza en un escueto comunicado. Mientras, el Mallorca afirmó que "han llegado a un acuerdo para la cesión. Formado en el Real Zaragoza, el nuevo jugador mallorquinista estuvo cedido la temporada pasada en el Getafe CF, donde disputó 31 partidos y firmó tres goles y tres asistencias, entre LaLiga y Copa del Rey. Liso también tiene experiencia en la segunda división española al haber jugado 52 encuentros en dicha categoría pese a su corta edad. Además, fue internacional sub-20 en el Mundial de Chile de 2025. ¡Bienvenido, Adrián!"

Liso, entre Pablo Ortells, director de Fútbol, y Alfonso Díaz, CEO del club. / carlos

Liso pasó revisión médica con el Mallorca a primera hora de este jueves y está a disposición de Luis García para el partido ante el Valladolid de este sábado por la noche con el que inicia la Liga en Segunda, si bien el entrenador asturiuano no quiso hablar del extremo este jueves en su rueda de prensa. "No es jugador aún del Mallorca, poco más puedo decir de él", aseveró el entrenador. El exhaustivo análisis de todos los documentos y las firmas de ambos clubs retrasaron el anuncio. Liso se va un año cedido, mejorando su salario en el Zaragoza, de 150.000 euros más otros tantos en objetivos, y con cuatro años más de contrato, hasta 2031, si se queda en la isla, lo que será seguro si suben.

El Venezia encareció hasta el final la operación, pero el Mallorca tenía el sí de Liso, que en principio era reticente a jugar en Segunda si tenía ofertas de la élite en España. Sin embargo, nadie en el fútbol español apostó tan fuerte por Liso como el club balear y cambió la opinión del jugador. La gran mayoría de ofertas o intereses por el zaragozano fueron de cesión y hubo pocas ofertas de traspaso, muy lejanas a los 5 millones que pedía el Zaragoza al principio. El Getafe, por ejemplo, hizo un tanteo a finales de mayo y antes de expirar la opción de compra que rondó el millón y medio de euros.

Noticias relacionadas

El deseo de Adrián Liso era continuar su carrera en la Primera española y, en caso de que no fuese posible, en Italia, pero el Mallorca acabó por convencerle. El Sevilla, el Levante y el Rayo Vallecano mostraron interés en él y, en menor medida, el Getafe. En Italia gustaba, además de al Venezia, al Genoa y al Torino, y también tuvo ofertas de la Jupiler League de Bélgica y de la Eredivisie neerlandesa, pero no quería jugar allí, lo mismo que en Grecia, donde el Olympiacos apostaba fuerte por él, lo mismo que otro club heleno.