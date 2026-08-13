El blanquiazul 'se cuela' en el intenso rojo de la nueva camiseta 'tomate' del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha presentado este jueves su nueva camiseta 'tomate' creada por Adidas para el club y que este año será la segunda equipación para la temporada en Primera RFEF. Una prenda predominantemente roja, color históricamente vinculado a los primeros pasos del fútbol en la capital aragonesa

Esta temporada, el color rojo combina y contrasta con una característica franja vertical blanquiazul, los colores de la primera equipación. Desde el hombro hasta la base, protagoniza la equipación con una combinación de colores blanco y azul que también aparece en los ribetes de mangas y cuello, así como del pantalón también rojo. El escudo del león se ubica precisamente sobre la franja blanquiazul que tiene en su base la inscripción RZ 1932 con colores contrastados.

Un siglo después, el Real Zaragoza continúa rindiendo tributo a la historia del club y de la génesis del mismo. desde el Zaragoza Football Club de 1903, hasta el Zaragoza Club Deportivo que se fusionó con el Iberia Sport Club en 1932, pasando por la Real Sociedad Atlética Stadium quien otorgó el título de 'Real' décadas después. Rojo intenso, también el color característico de la bandera de la ciudad de Zaragoza.

La elaboración

La camiseta está elaborada con tecnología Climacool de Adidas para un óptimo rendimiento en la ventilación y control de la humedad de la prenda. Los jugadores encargados de desvelar la nueva equipación han sido el canterano Pau Sans, y las incorporaciones de esta temporada Edu Espiau y Peter Ademo.

En la que no habrá novedades será en la camiseta 'avispa', que este curso será la tercera equipación que utilicen los aragoneses. Si el año pasado fue la 'tomate' la que no se modificó de temporada a temporada, este curso será la indumentaria negra y amarilla la que no cambia. Cuando el Real Zaragoza la tenga que utilizar, se vestirá con la misma camiseta que se presentó el pasado verano.