El descenso a Primera RFEF no impide un verano fructífero para las arcas del Real Zaragoza: 5,5 millones como mínimo

El cierre de la operación de Adrián Liso, que pasó revisión médica este jueves con el Mallorca y en el que los clubs intercambian documentación a esta hora antes de la oficialidad, en una cesión con opción de compra de 3,5 millones, obligatoria con el ascenso del cuadro bermellón y voluntaria sin él, más el pago de medio millón por el préstamo del extremo zaragozano, supone que esa última cifra se añada a las conseguidas por Álex Gomes, vendido al Venezia antes del desembarco de A.GAIN por dos millones más objetivos, y Samed Bazdar, traspasado al Sint-Triudense por 1,5 millones, al margen de la plusvalía del traspaso con Pep Chavarría, algo más der 1,5 millones. Así, son 5,5 millones ya en las arcas del Real Zaragoza, aunque el propio Lalo Arantegui negó que está cifra tuviera impacto en la configuración del proyecto, en el que además ha habido recortes en el presupuesto de la plantilla para situarlo en 5 millones de gasto en personal deportivo.

A esa cantidad se le añaden los posibles bonus por rendimiento. Los tiene Juan Sebastián en su pase al Andorra, donde ambos clubs comparten los derechos económicos (50%) y también hay un ligero porcentaje de objetivos con Álex Gomes en el Venezia y Bazdar puede subir 250.000 euros su traspaso si cumple las variables. La plusvalía del traspaso de Chavarría también se puede incrementar en su desembarco en el Chelsea (19 millones fijos y tres en objetivos) en 300.000 euros.

Bazdar firma su contrato como nuevo jugador del Sint-Truidense. / STVV

Sin embargo, ese incremento por objetivos está sujeto al azar del futuro, aunque en lo tangible y pese a la devaluación que ha supuesto a todos los niveles la salida del fútbol profesional, el Zaragoza de Lalo Arantegui y con la sombra por encima de la dirección general de Guido Baroli sale bien parado de las operaciones de traspaso o cesión que ha realizado. La de Liso, la más tardía, ha sido la más difícil de todas, porque la mayoría de ofertas eran de cesión y las propuestas de traspaso eran muy bajas (entre 1 y 1,5 millones ofreció el Getafe tras no ejecutar la opción de compra en mayo por tres y el 50% del pase).

El Zaragoza se asegura un cobro alto del préstamo con ese medio millón y si el Mallorca sube percibirá por encima de los 4 millones por Liso, ya que ahí la opción de más de 3,5 es obligatoria. Si no, es voluntaria por esa cifra. El club aragonés empezó pidiendo 5 millones por Liso, por lo que no andaría lejos de esa petición si se dan todos los términos en junio próximo. La irrupción del Venezia, que también ofrecía una cesión por un año y una compra posterior de 3,5 millones por el 85% del pase hizo que el Mallorca elevara su propuesta, contando con la determinación del futbolista, que quería seguir en España y que ya había accedido hace unos días a jugar en Segunda con el Mallorca aparcando su prioridad de la élite, donde ha militado en el Getafe el pasado curso.

Liso, a su llegada el miércoles a Palma de Mallorca. / Adri Morata / Diario de Mallorca

Bazdar tuvo ofertas este verano y tras jugar el Mundial con Bosnia del Sturm Graz austriaco, el AIK de Estocolmo y el St.Gallen 1879. El club suizo hizo la mejor propuesta, una cesión con pago de 300.000 euros y una compra adicional de 1,7 millones si el ariete nacionalizado bosnio jugaba 12 partidos, por lo que era bastante sencillo obtener esos dos millones y conservando una pequeña parte del pase, pero la anterior propiedad tumbó esa vía.

Del AIK, con una propuesta inferior, estuvo muy cerca y al final se marchó a Bélgica, donde este viernes puede debutar en la Jupiler League, aceptando el Zaragoza una oferta de 1,5 millones, con 250.000 euros en bonus y sujetando un 20% de los derechos económicos, por lo que si hay un traspaso posterior del punta en los próximos años podría recuperar los 3 millones que invirtió en él al comprarlo del Partizan en 2024.

Álex Gomes, en la firma de su contrato con el Venezia. / VENEZIA FC

Álex Gomes era una salida cantada al no renovar y con el conflicto con su contrato y el gran interés por la joya de la cantera, de solo 18 años, de varios clubs, en Francia, Italia o la Championship, llevó al Venezia a apostar muy fuerte por él para que juegue en el club italiano, recién ascendido a la Serie A. El conjunto veneciano el 2 de julio lanzó la oferta definitiva, que superaba el millón de euros, hasta 1,5, que después subió a casi 1,7 y con un porcentaje del pase. El viernes 3 se cerró el acuerdo definitivo llegando hasta los dos millones con unos pequeños bonus y perdiendo el Zaragoza cualquier porcentaje de sus derechos.

El Zaragoza aún podría hacer alguna venta más que incrementara esa cifra, pero a estas alturas la salida de Youssif Saidu, por el que se han interesado el Almería y clubs ingleses y alemanes y hubo hasta una oferta extraoficial de tres millones por él, no parece factible. El club valoró al jugador, como a Liso, en 5 millones de euros.

El récord, en 2019

De este modo, los cinco millones y medio de ingresos en las arcas zaragocistas, a la espera de lo que puedan dictaminar los bonus, marcan un buen verano para el club, uno de los mejores desde que se hizo eterno en la categoría de plata cuando bajó en 2013 para hace solo unos meses perder un escalón más. Así, solo en tres temporadas ingresó más por ventas. En 2019, las de Pep Biel al Copoenhague (5, con los objetivos posteriores), Soro al Madrid (2,5) y Verdasca al Beitar Jerusalem (0,4) supusieron un total de 7,9, cifra que pudo haber aumentado de traspasar a James Igbekeme, por el que hubo propuestas de tres millones. Mientras, en 2020, la llegada de Guti al Elche supuso 5 millones y la ejecución de la opción de compra de Pombo con el Cádiz, 1,25 más para un total de 6,25. En 2015, el Zaragoza vendió a Vallejo al Madrid, junto a Darío Ramos, por 6 millones y la cifra de traspasos en 2013 con Roberto (8,6 al Benfica) y Postiga (3 al Valencia) es ficticia puesto que el meta era propiedad de un fondo inversor.

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En la etapa reciente, en 2024 fue el récord en cifra de traspasos en verano con Real Z LLC, con los 4 millones entre Francés (Girona, 3,5 fijos) y Maikel Mesa (Tenerife), mientras que el verano pasado el Zaragoza recibió un millón de euros entre Luna al Almería (0,7 fijos) y Bernando Vital al Jagiellonia (0,25 al tener solo la mitad del pase), además del premio por Chavarría en el Rayo (250.000).