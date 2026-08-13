Pau Sans vuelve con el resto en la sesión en dos grupos antes de los dos amistosos seguidos
Ibai ha dividido a su plantilla, con hasta 29 futbolistas, en dos partes con la novedad del punta y en la previa al doble ensayo de este fin de semana, mañana ante el Logroñés y el sábado contra el Villarreal B.
El Real Zaragoza ha completado la sesión de entrenamiento en dos grupos prevista para este jueves, donde la primera intención era que una parte se entrenara por la mañana y otra por la tarde, aunque finalmente fue sesión matinal en ambos casos, a las 9.30 y a las 11.30, con la novedad de Pau Sans, que el miércoles hizo solo una parte, el calentamiento y después se marchó al gimnasio y que ha completado la sesión con el primer grupo, si bien su presencia en los amistosos ante Logroñés y Villarreal B no es segura y habrá que ver las sensaciones.
Pau Sans llevaba esta semana fuera del grupo por unas molestias musculares que parece haber ya superado. De hecho, ha entrenado en el campo 5 junto a los metas Marcos Manolache y Sem Westerveld, y los jugadores de campo Jokin Gabilondo, Tachi, Hugo Barrachina, Sergio Escudero, Ander Herrera, Diego Monzón, Peter Ademo, Jaume Jardí, Emil Hansson, Marcos Cuenca, Jaime Tobajas y Lalo Arantegui. En esa primera sesión estaban 15 jugadores y en la segunda, 14 para un total de 29.
Mientras, a partir de las 11.30 horas han estado los arqueros Anartz Peña y Sergio Berrar, y los jugadores Francho Serrano, Hugo Carrillo, Diego González, Raúl Pereira, Saidu, Lucas Terrer, Rubén Díez, Hugo Pinilla, Edu Espiau, Iker Vadillo, David García y Laken Torres. De este modo, Manolache, Berrar, Diego Monzón, Tobajas, Lalo, Vadillo, David García y Laken Torres han compuesto la representación del Aragón.
El equipo hará una suave sesión de activación mañana viernes y por la tarde podnrá rumbo a Logroño para medirse a las UD Logroñés (19.15 horas), mientras que el sábado se enfrenta al Villarreal B (20.30 horas).
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