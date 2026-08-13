Pep Chavarría, la apuesta más fructífera de Lalo Arantegui

En diciembre de 2019, antes de que el coronavirus paralizara el fútbol y el planeta, Lalo Arantegui ya tenía como objetivo entonces en su primera etapa como director deportivo del Real Zaragoza a Pep Chavarría, fichaje que abrochó completamente en enero, adelantándose al Barcelona, que lo quería para su filial y aprovechando que el lateral catalán estaba siendo la sensación de la temporada en el Olot en Segunda B, donde acababa contrato.

Llegó libre antes de empezar el curso 20-21, el Zaragoza lo traspasó dos años después al Rayo, por tres millones más objetivos y ahora, tras el anuncio del miércoles y semanas de negociaciones, arriba al Chelsea como petición expresa de Xabi Alonso tras la salida de Cucurella y para competir con Jorrel Hato en un fichaje de 19 millones de euros fijos y tres millones por objetivos, rubricando un vínculo hasta 2031. "Estoy muy feliz de estar aquí, para mí es un sueño y haré lo mejor", aseguró a su llegada al equipo inglés.

Chavarría da el salto al primer nivel mundial y Lalo Arantegui consigue que esta sea la apuesta que más réditos ha dado al Zaragoza en sus dos etapas como director deportivo, en la anterior entre febrero de 2017 y diciembre de 2020, con 50 fichajes sellados y en la actual, desde marzo pasado, con otros 12 más. Los 3,5 millones en los que el Zaragoza acabó por vender a Chavarría, tres millones en dos plazos de 1,5 millones y los dos años en los que logró los objetivos por partidos (24-25 y 25-26), que suponían 250.000 euros cada uno (había un máximo de tres premios en la negociación) suben por encima de los cinco millones con la plusvalía del traspaso, ya que el club se quedó un 10% de la misma, lo que supone un fijo ahora de 1,55 millones y que puede incrementarse si Pep cumple los objetivos como jugador blue en hasta en 300.000 euros más.

Chavarría, nuevo jugador del Chelsea. / Chelsea FC

Las otras referencias

La otra gran apuesta de Lalo en lo productivo fue la de Pep Biel, llegado desde el Almudévar primero para el Aragón y traspasado al Copenhague por cuatro millones en 2019 y con dos premios de medio millón por la clasificación del equipo danés a Champions. De hecho, en todas estas temporadas desde que el Zaragoza dejó la élite, de donde lleva fuera trece años y ahora hasta apartado de la categoría de plata, solo Vallejo dejó más dinero en caja, pero los 6 millones del Real Madrid fueron con los derechos del meta Darío Ramos, valorados en algo menos de un millón. En cinco millones se quedó el traspaso de Guti al Elche en 2020 y también el mencionado de Pep Biel.

En marzo Lalo Arantegui puso el ejemplo de Chavarría para escenificar lo que significaba trabajar en dos escenarios. En su anterior etapa, Pep podía llegar para jugar en Segunda o si había ascenso a la élite

En su presentación en la segunda etapa como director deportivo en marzo Lalo Arantegui puso el ejemplo de Chavarria para escenificar lo que significaba trabajar en dos escenarios. Cuando en enero de 2020 abrochó su llegada con la carta de libertad para junio de ese año, el Zaragoza tenía opciones de subir a Primera y estaba en ascenso directo en el parón por el covid en marzo. Ahora, ese doble escenario era la categoría de plata y la Primera RFEF, finalmente consumada. Chavarría es sin duda uno de los mayores fichajes de autor del director deportivo, pero el Zaragoza mandó al limbo la posibilidad de subir tras el parón por la pandemia y en agosto, mientras el equipo preparaba el playoff fallido ante el Elche, el lateral se entrenaba junto a Jair, Bermejo y Vuckic por las tardes en la Ciudad Deportiva para la siguiente temporada.

El Figueres, su primer club, va a recibir en torno a medio millón de euros ahora por derechos de formación en un traspaso internacional, y el Olot, de donde llegó al Zaragoza con 22 años, tendrá unos 200.000 euros,

Formado en el Figueres, que va a recibir en torno a medio millón de euros ahora por derechos de formación en un traspaso internacional, y con dos años en el Olot, al que le van a caer 200.000 euros, el lateral llegó al Zaragoza con 22 años y para competir el puesto con Nieto, una pugna ganada por Pep, más igualada en el primer curso y que después, en el siguiente, en el de su explosión como zaragocista, le convirtió en una de las sensaciones de la temporada, mejorando conceptos defensivos que aunar a su explosividad y a sus enormes cualidades físicas.

Ese curso le abrió las puertas de Primera y aunque la recién llegada propiedad, Real Z LLC, se resistió a su venta, acabó por salir con un buen traspaso, ya que el Rayo y su entrenador, Andoni Iraola, lo consideraban el sustituto de Fran García, de vuelta al Madrid. "No presioné para salir, en el traspaso fuimos cogidos de la mano con el Zaragoza buscando lo mejor para los dos", dijo el 8 de septiembre de 2022 en una entrevista a este diario. La realidad es que su deseo era jugar en Primera y presionó fuerte para ello.

En Vallecas firmó por cuatro temporadas, contrato que renovó hace un año, después de su primera gran campaña en el club franjirrojo, el que ocasionó el primer pago del bonus de 250.000 euros para el Zaragoza. Los dos primeros cursos (22-24) había estado a la sombra del Pacha Espino jugando de forma irregular y hasta el club aragonés en noviembre de 2023, pensó en recuperarlo cedido, operación que fue inviable, pero en los dos más recientes (24-26) su progresión ha sido meteórica de la mano de Íñigo Pérez para que el Rayo haga con él la caja más elevada de su historia.