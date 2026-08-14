El exzaragocista Luis Suárez, en la lista de deseos del FC Barcelona si fracasa la operación Julián Álvarez

La operación de Julián Álvarez rumbo al FC Barcelona ya se ha vuelto sin lugar a dudas uno de los culebrones en verano. Empezó ya con filtraciones en la segunda parte de la pasada temporada, siguió con comunicados y memes en las redes del Atlético de Madrid y estalló definitivamente con las declaraciones del argentino en pleno Mundial, pidiendo públicamente que le dejaran "cumplir su sueño". Tras unas semanas de vacaciones después de la cita mundialista, la 'araña' se ha unido a sus compañeros a la rutina del Atleti, algo que ya desde la directiva 'rojiblanca' tenían claro que iba a pasar: Julián no se va a ninguna parte. Al menos de momento.

Con esta rotunda negativa a negociar, ya que el pago de su cláusula de rescisión de 500 millones de euros es imposible, y con la casi segura venta de Ferrán Torres al PSG, nuevos nombres comienzan a aflorar para cubrir ese puesto de delantero titular, que ahora se va a quedar huérfano. Uno de ellos, con pasado y una bonita historia en el Real Zaragoza.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, oráculo de los fichajes del mundo del fútbol, Joan Laporta y Deco han apuntado en su lista de deseos y alternativas al colombiano Luis Suárez. Pese a haber tenido un Mundial bastante pobre en cuanto a juego (solo una asistencia), el cafetero viene de hacer una temporada sobresaliente en cuanto a registros goleadores en el Sporting de Lisboa: 38 tantos en 53 partidos (28 en liga, 5 en Champions, 4 en Taça y uno en Copa de la Liga).

El atacante de 28 años tiene un valor de 30 millones de euros en Transfermarkt, por lo que no sería extraño que la operación ascendiera hasta los 40-45 'kilos', si se tienen en cuenta los precios del mercado actual y el momento en el que viene el futbolista. Sería una incorporación de necesidad tras la marcha de Lewandowski a la MLS, la ya mencionada venta de Ferrán al PSG por unos 50 millones y la inexperiencia del único ariete que Hansi Flick tiene en plantilla, el internacional egipcio Hamza Abdelkarim.

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"El delantero colombiano se considera una posible solución a partir de la próxima semana dependiendo del veredicto final sobre Julián, ya que el Atleti sigue rechazándolo", detalla Fabrizio en sus redes sobre este rumor que agita el mercado.