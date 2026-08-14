No hay perdón para Andrada: cumplirá toda su sanción por su puñetazo a Pulido en el derbi entre el Huesca y el Real Zaragoza

El partido de Rayados de Monterrey de la Leagues Cup ante Nashville la madrugada del jueves en España, en la fase de grupos de la League Cup, supuso el undécimo cumplido de sanción por Esteban Andrada, al que ya solo le queda uno para cerrar el castigo impuesto por el Comité de Disciplina de la RFEF de 13 encuentros, doce por el puñetazo a Esteban Pulido en el derbi entre el Huesca y el Real Zaragoza el pasado 12 de abril y uno por la roja por doble amonestación que vio. El TAD (Tribunal de Arbitraje del Deporte) no se ha pronunciado sobre el recurso del meta y el TAS, que depende de la FIFA, no haceptado el pliego de descargo del arquero, que ya ha tirado la toalla.

Así, salvo que al TAD le dé por estudiar su caso y decidir la próxima semana, el encuentrro del 23 de agosto ante León, este ya del Apertura, será el último de sanción para Andrada, ya que este domingo tampoco estará disponible para el choque de su competición nacional frente a Juárez. Así, su retorno será ante San Luis el 31 de agosto tras 13 partidos y unareducción de su salario al no estar disponible estos ocho partido desde que se inició el Apertura en México el pasado 19 de julio teniendo en cuentra que Rayados ha jugado la Leagues Cup, donde Andrada viajó en la expedición y se quedó sin jugar en alguno de los encuentros de la Concacaf.

Matías Almeyda, nuevo entrenador de Rayados tras su paso por el Sevilla, está esperando con los brazos abiertos a Andrada, al que considera su arquero titular, tras su año de cesión en el Zaragoza, donde antes de marcharse y acabar su préstamo de una temporada ya estuvo fuera de los duelos ante Granada, Valladolid, Sporting, Las Palmas y Málaga. En Monterrey le queda un año de contrato.

La decisión del Zaragoza

El Zaragoza no presentó alegaciones al acta de Arcediano Monescillo ni recurrió la sanción del Comité Disciplina y ya fue el propio portero a título personal y con el despacho de abogados de Juan de Dios Crespo el que fue primero a Apelacion, que tumbó su recurso, y después al Trinunal de Arbitraje del Deporte. Desde el entorno del meta se considera que esa falta de apoyo del club aragonés ha sido decisiva para que no prosperen los recursos.

La FIFA recibió la comunicación de la Federación Española de Fútbol a finales de junio sobre la sanción de Andrada e informó al meta, al que entonces le quedaban ocho partidos que cumplir. No aceptó el pliego de descargo ni lo hizo el TAS. En España la batalla jurídica se ha quedado en el TAD, que tiene el recurso desde junio y que aún se tiene que pronunciar sobre si anula o reduce ese castigo. O si lo mantiene, claro está. Este tribunal es imprevisible a la hora de establecer los tiempos de sus decisiones y con el recurso de Andrada ya lleva más de dos meses.

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Y después está la vía de la FIFA. Hay que tener en cuenta que esos castigos por sanciones de larga duración se han mantenido al cambiar la competición el futbolista a otro país solo en casos de doping, falsificación documental o amaño de encuentros y en ninguno de esos supuestos está el caso de la agresión de Andrada. Sin embargo, el organismo internacional no aceptó el recurso del meta y solo le notificó que debía cumplir el castigo.