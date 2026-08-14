Iker Vadillo brilla en la victoria del Real Zaragoza en Logroño: "Supercontento de poder aportar un gol y por la victoria"

El Real Zaragoza continúa acumulando buenas sensaciones en su puesta a punto estival tras conseguir una trabajada victoria por 1-2 ante la UD Logroñés. En el quinto duelo de la gira preparatoria, la juventud de la cantera aragonesa volvió a dar un paso al frente para voltear el marcador con los tantos de Iker Vadillo y Jaime Tobajas.

El gran protagonista en la reacción blanquilla fue el propio Vadillo, autor del gol que devolvió las tablas al choque. El canterano recibió un balón largo que con un sublime control le sirvió para marcharse en velocidad de Cabetas por banda y definir con su zurda entre las piernas de Fermín. Tras el pitido final, el futbolista analizó el encuentro y no ocultó su satisfacción tanto por la aportación individual como por el rendimiento del grupo en las declaraciones pospartido a Aragón Televisión.

Iker Vadillo quiso poner en valor la labor realizada durante los entrenamientos de esta semana, subrayando la importancia de trasladar esas buenas sensaciones al terreno de juego en forma de resultados positivos: "Supercontento de poder aportar un gol al equipo. Hemos trabajado muy bien durante la semana, se ha visto en este partido. Sobre todo muy contento por la victoria y por el gol".

Asimismo, el canterano puso en valor el partido de la UD Logroñés, de la que destacó la propuesta futbolística del rival y la capacidad de resiliencia del Real Zaragoza para acabar llevándose el gato al agua. "Es un buen rival, ellos también tocan muy bien el balón. Nosotros venimos de hacer una buena semana, pero ellos también juegan. Nosotros hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, hemos trabajado y al final se ha dado la victoria", ha concluido el delantero.

Con esta actuación, la cantera blanquilla vuelve a dar un golpe sobre la mesa y demuestra que está lista para seguir sumando minutos de calidad en la preparación estival del conjunto aragonés.