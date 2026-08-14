La asignatura pendiente del gol, a prueba frente a un enemigo rocoso: la previa del UD Logroñés-Real Zaragoza

Arranca para el Real Zaragoza la ronda de pretemporada contra rivales de la misma categoría. Después de haberse medido con dos equipos de Segunda División y otros dos de Segunda Federación, el equipo de Ibai Gómez inicia un triplete de encuentros ante conjuntos de Primera Federación: UD Logroñés, Villarreal B y Bilbao Athletic. Los riojanos, que no serán rivales en la competición al quedar encuadrados en el otro grupo, serán los primeros en calibrar el estado la plantilla blanquilla este viernes a las 19.15 horas en la Ciudad Deportiva de Valdegastea, debido a que los blanquirrojos renunciaron a disputar este encuentro en Las Gaunas por el mal estado en el que se encuentra el terreno de juego.

Un amistoso que se disputará con el importante condicionante de que tan solo 24 horas después el Real Zaragoza tiene programada su siguiente cita de la gira preparatoria el sábado a las 19.00 horas ante el filial del submarino amarillo en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Por lo que probablemente Ibai Gómez presente dos alineaciones completamente diferentes en sendos encuentros con todos sus efectivos disponibles, con la incógnita de si se reservará a Pau Sans, recién recuperado de sus molestias, o si tendrá ya minutos.

Repartidos los triunfos y las caídas equitativamente entre rivales de una categoría superior y de una inferior, tras las dos victorias ante Real Sociedad B (2-1) y Utebo (2-0) y las dos derrotas frente a Andorra CF (0-1) y Barbastro (1-2), este será el primer enfrentamiento ante un rival, recién ascendido, de la nueva división del Real Zaragoza. Más allá del resultado, el equipo buscará "seguir asimilando conceptos", como expuso Ibai en rueda de prensa tras el Trofeo Carlos Lapetra en el que se vieron dos versiones muy diferenciadas de sus pupilos: una primera parte en la que el filial txuriurdin maniató a un once, que parece llamado a no contar con tantos minutos frente a los jugadores que terminaron dominando y remontando el partido y que en boca del técnico bilbaíno: "Es el equipo que queremos ser".

Un Logroñés rocoso y de viejos conocidos

Enfrente habrá dos viejos conocidos de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza: Jaime Vallejo y Marcos Baselga. Por un lado, el lateral izquierdo y canterano blanquillo llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2024-25 a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez. Al año siguiente, fue cedido al Eldense y finalmente ha llegado a la capital riojana, ya en propiedad del conjunto riojano, al no ejecutar el Real Zaragoza la opción que tenía a su favor para prolongar su contrato que acababa el pasado 30 de junio. Por otro lado, Marcos Baselga de 27 años tuvo tres apariciones con el primer equipo en la 2019-20 y desde entonces fue recalando en clubs de la tercera categoría española, así hasta su nueva etapa en la capital del vino. Tampoco son ajenos para el fútbol aragonés los nombres de los ahora blanquirrojos Edu Cabetas, Taliby, Miguel Marí, José Val, lesionado esta pretemporada, y el entrenador Unai Mendia, artífices del ascenso del CD Teruel a Primera Federación.

El conjunto riojano ha firmado un inicio de pretemporada impecable e inmaculado. Cuatro victorias y cuatro porterías a cero. Los riojanos son los responsables de la única derrota y gol encajado de la SD Huesca (0-1), en los primeros cuatro partidos de los oscenses, y se han impuesto de forma contundente a Náxara (5-0) y Éibar B (4-0), de Segunda Federación, y al Haro (0-3) de Tercera. Será sin duda una prueba de fuego para una de las asignaturas pendientes del nuevo Real Zaragoza: la creación de ocasiones en tres cuartos y el gol.