El Real Zaragoza, decidido a esperar a Rubo Iranzo para su eje de la zaga

El Real Zaragoza está decidido a esperar y apurar el final del mercado para fichar a Rubén Iranzo, central del Mestalla y que ya ha debutado con el primer equipo y que es la primera opción para reforzar el eje de la zaga, tal y como contó este diario el pasado 5 de agosto. El problema sigue siendo el mismo que entonces, la resistencia del Valencia a dejarle salir hasta que tenga un fichaje para el lateral derecho, donde Arnau Martínez (Girona) es el gran objetivo che.

Rubo, central en toda su carrera, en categorías inferiores y en el Mestalla, tiene como posición secundaria la de lateral derecho, que es donde más veces ha jugado en el primer equipo, pero su salida es segura este verano, ya sea cedido, si amplía su vínculo que acaba en 2027, o con un acuerdo de traspaso con objetivos y posibilidad de recompra. Parece más factible la primera vía, en todo caso.

Sintes apunta a Portugal

En la fórmula no habrá problemas y en la decisión del jugador tampoco. A Iranzo le seduce jugar en La Romareda, aunque de momento la negociación en sí no ha empezado. Cuando el Valencia dé luz verde a su salida y si el Zaragoza sigue a la espera, como es su intención, llegará al club aragonés, pero aún faltan días y pasos por recorrer en ese proceso, que se debe acelarar la próxima semana. El Zaragoza tenía la alternativa de Xavi Sintes, libre tras no renovar en el Córdoba y que desde julio maneja una propuesta del club aragonés en firme, pero no le seduce jugar en Primera RFEF y ahora mismo apunta a Portugal, al Estoril de la élite lusa. Mientras, Lalo Arantegui ha tanteado alguna otra alternativa apetecible, con el mismo resultado que Sintes.

Por eso y por el convencimiento de que Iranzo es la opcion ideal, el Zaragoza está decidido a esperarle. Al menos, por ahora. El defensa valenciano ha arrastrado molestias de tobillo desde finales de julio, pero ahora ya está recuperado pese a no jugar en los últimos amistosos del equipo valencianista, donde Corberán, ante la falta de laterales derechos está optando por usar una defensa de tres centrales y con Jesús Vázquez, a pierna cambiada, o Gamón, del filial, en el costado diestro. Sin embargo, el club valenciano se resiste a dar salida al defensa hasta que no llegue un lateral.

Polivalencia y cualidades

Y es que gusta mucho en el Zaragoza Rubén Iranzo, Rubo, central de 23 años, con 1,82 metros y que fue internacional sub-19, que al poder jugar de lateral derecho supone una clara ventaja para la secretaría técnica blanquilla, puesto que en esa posición solo está Jokin Gabilondo como futbolista específico, con la incógnita sobre Francho Serrano, centrocampista, capitán y que aún no tiene clara su continuidad pendiente de una renovación ineludible para cambiar los términos de su contrato y con Lalo Arantegui hijo llamando a la puerta desde el filial. Iranzo, que entró en la cantera del Valencia en benjamines y que es el capitán del Mestalla, ha jugado ya 12 partidos con el primer equipo desde que en la 21-22 se estrenó con Bordalás. En la pasada campaña participó en cuatro encuentros del Valencia de Corberán, tres de ellos de Copa, anotando un gol en Burgos.

Va a salir seguro este verano porque el primer equipo tiene cubierto ese puesto en el eje de la zaga (Tárrega, De Haas, Copete, Diakhaby e Iker Córdoba, de regreso de su cesión y que en principio también saldrá) y el Mestalla en Segunda RFEF ya se le queda pequeño, pero las dudas en la planificación, donde el Valencia aún no ha fichado ese lateral derecho, objetivo prioritario y está pendiente del regreso de Foulquier, que ya está con el grupo tras su grave lesión, le condenan a esperar hasta la recta final del mercado, que comienza la semana que viene cuando restarán dos semanas para que se eche la persiana.

Rubo es un defensa aseado con el balón, rápido y fuerte, al que su nivel técnico le permite jugar de lateral derecho. De hecho, en el primer equipo lo ha hecho mucho más en esta demarcación, aunque su puesto en las categorías inferiores y en el filial es el de central y es ahí donde más nivel puede dar y para lo que llegaría al Real Zaragoza como refuerzo indispensable.Por eso se le espera, al ser la opción que más convence y la más abierta ahora.