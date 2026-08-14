Saidu se retiró antes del descanso con molestias en una tibia

Yussif Saidu tuvo que dejar el partido del Real Zaragoza ante la UD Logroñés antes de acabar la primera parte, en el minuto 42, ya que notaba molestias en la tibia y por precaución prefirió no arriesgar. El jugador ghanés se sentó en el césped y se quitó las dos botas y parecía que tenía un problema en los pies, pero eran esas molestias en la tibia izquierda que le impedían estar cómodo sobre el terreno de juego.

Por eso decidió no seguir y pidió el cambio para ser relevado por Tobajas en una primera parte donde apenas pudo lucir. Tras el descanso, el ghanés ya apareció en chancletas y no participó más minutos, aunque no se espera que esa dolencia sea de gravedad.

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Rubén Díez, capitán

Rubén Díez llevó el brazalete de capitán en el partido disputado ante la UD Logroñés en la Ciudad Deportiva del equipo riojano, puesto que ni Ander Herrera ni Francho Serrano, los dos capitanes designados por la plantilla, estuvieron en el partido. Los dos canteranos han sido los capitanes elegidos por la plantilla, si bien Francho no tiene segura su continuidad, y ahora el cuerpo técnico que encabeza Ibai Gómez designará a los otros dos.