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Saidu se retiró antes del descanso con molestias en una tibia

El ghanés no se sentía cómodo por ese dolor y prefirió no arriesgar y salir por precaución, aunque la dolencia apunta a no ser importante

Once zaragocista en Logroño, con Saidu en la fila inferior.

Once zaragocista en Logroño, con Saidu en la fila inferior. / Carlos Gil-Roig

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Santiago Valero

Santiago Valero

Yussif Saidu tuvo que dejar el partido del Real Zaragoza ante la UD Logroñés antes de acabar la primera parte, en el minuto 42, ya que notaba molestias en la tibia y por precaución prefirió no arriesgar. El jugador ghanés se sentó en el césped y se quitó las dos botas y parecía que tenía un problema en los pies, pero eran esas molestias en la tibia izquierda que le impedían estar cómodo sobre el terreno de juego.

Por eso decidió no seguir y pidió el cambio para ser relevado por Tobajas en una primera parte donde apenas pudo lucir. Tras el descanso, el ghanés ya apareció en chancletas y no participó más minutos, aunque no se espera que esa dolencia sea de gravedad.

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