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Samed Bazdar aplaza su debut con el Sint-Truidense al no llegar su transfer

El ya exzaragocista no podrá estrenarse hoy ante el Cercle Brugge en la élite belga al no haber enviado el TMS la Federación Española de Fútbol y deberá esperar a la próxima semana

Bazdar posa en el estadio del Sint-Truidense, el Stayen, en su presentación.

Bazdar posa en el estadio del Sint-Truidense, el Stayen, en su presentación. / STVV

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Santiago Valero

Santiago Valero

Samed Bazdar no jugará este viernes con el Sint-Truidense belga en partido de la Pro League (o Jupiler League) de ese país de la segunda jornada al no estar aún en la Federación de Bélgica el TMS (Transfer Matching System) que es obligatorio que se le envía desde la española. La RFEF tiene toda la documentación lista desde el miércoles, pero no la ha enviado y Bazdar no podrá jugar ante el Cercle Brugge. En esta demora no ha tenido nada que ver el Real Zaragoza, que traspasó al jugador el pasado viernes 7 de agosto, un día antes del estreno liguero del STVV frente al Lommel, donde tampoco pudo participar.

El estreno del delantero internacional con Bosnia apunta, si la RFEF así lo permite, al partido ante el Omonia Nicosa chipriota del próximo jueves en las eliminatorias de la Europa League. Bazdar es la gran apuesta del club belga, tercero en la pasada Liga, para su ataque y llega con un rol principal al equipo belga, que ha pagado al Zaragoza 1,5 millones por su fichaje, más 250.000 euros en bonus, conservando la entidad zaragocista un 20% del pase. Bazdar ha firmado por cuatro años, hasta 2030, con una temporada opcional.

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El delantero llegó al Zaragoza en 2024 por tres millones desde el Partizan de Belgrado de Serbia y tras un deslumbrante inicio con Víctor Fernández perdió nivel en el rendimiento con Ramírez y Gabi para salir con Sellés en enero al Jagiellonia, donde jugó en 15 partidos, con tres goles, y el club polaco no ejecutó la opción de compra de dos millones. Disputó el Mundial con Bosnia y a su regreso su salida estaba cantada y tras varias ofertas, del Sturm Graz, el St.Gallen o el AiK de Estocolmo, acabó firmando por el Sint-Truidense donde sus aficionados van a tener que esperar un poco más para verle.

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