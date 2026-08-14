En Directo
UD Logoñés - Real Zaragoza, en directo
Ibai deja fuera a 12 jugadores por la cercanía con el amistoso de mañana sábado 15 ante el Villarreal B
Últimos minutos de calentamiento:
De esta forma, el Real Zaragoza apuesta por Anartz Peña en la portería, defensa para Lalo Arantegui en el lateral derecho, Pereira en el zurdo y Diego Glez y Carrillo como centrales, con un mediocampo formado por Saidu, Terrer y Rubén Díez y un ataque con Vadillo, Pinilla y Espiau. Ibai deja solo en el banquillo a Westerveld, Gabilondo, David García, Laken Torres y Tobajas. Así, hay 12 futbolistas que han tenido minutos esta pretemporada que no están en la convocatoria.
Nuevo amistoso para el Real Zaragoza, el quinto tras ganar al Utebo y Real Sociedad B en el Lapetra y caer frente al Barbastro y Andorra. Esta vez, toca visita a la UD Logroñes, recién ascendido a Primera Federación, pero que no será rival de los de Ibai salvo que se enfrenten en play-off de ascenso, ya que están en diferentes grupos y solo se podrían enfrentar de esa manera. Los aragoneses solo presentan 16 futbolistas en la convocatoria debido a que en apenas 24 horas tienen otro amistoso contra el Villarreal B.
Once inicial de la UD Logroñés:
Alineación del Real Zaragoza:
- El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
- El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
- Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
- El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Liso, que ya está en Palma: más dinero para el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel
- Los últimos serán los primeros en el nuevo proyecto del Real Zaragoza
- Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
- El Real Zaragoza pasa al ataque: El club acentúa la ofensiva por un delantero y un mediapunta mientras Ibai perfila un once muy definido