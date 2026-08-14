UD Logoñés - Real Zaragoza, en directo

Nuevo amistoso para el Real Zaragoza, el quinto tras ganar al Utebo y Real Sociedad B en el Lapetra y caer frente al Barbastro y Andorra. Esta vez, toca visita a la UD Logroñes, recién ascendido a Primera Federación, pero que no será rival de los de Ibai salvo que se enfrenten en play-off de ascenso, ya que están en diferentes grupos y solo se podrían enfrentar de esa manera. Los aragoneses solo presentan 16 futbolistas en la convocatoria debido a que en apenas 24 horas tienen otro amistoso contra el Villarreal B.