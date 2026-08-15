Ademo, con molestias en los gemelos y tres puntos de sutura a Tachi en su cara

Tuvo varias incidencias para el Real Zaragoza el partido en Villarreal, ya que Peter Ademo apenas duró 20 minutos sobre el césped al notar molestias en ambos gemelos, que pueden deberse a la sujeción de las medias (jugar con agujeros en ellas sería la solución), pero por precaución y ante la incomodidad y el dolor se decidió su cambio para que saliera Pau Sans. Mientras, Tachi, en el intento de tapar un remate de Albert García, recibió el fuerte impacto de la bota del ariete, por lo que salió del campo con mucha sangre en el rostro en el minuto 42, siendo atendido por los servicios médicos del club.

Al central se le pusieron tres puntos de sutura en la nariz y en la frente para cortar la hemorragia y ya vio toda la segunda parte en el banquillo. Le relevó al final del primer acto Saidu, que en Logroño tuvo que dejar el campo con molstias en la tibia izquierda que quedaron en un susto, pusto qu ayer jugó 50 minutos. Ander dejó el campo con un bocadillo en la cadera a la hora de juego, aunque es un golpe sin importancia, y Pau Sans o Diego Monzón acabaron con sobrecargas fruto de sus esfuerzos y también de un terreno de juego muy pesado por la lluvia caída.

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