No solo el ascenso obliga al Mallorca a comprar a Liso: el Real Zaragoza ha establecido una opción por partidos

El Mallorca no solo estará obligado a comprar a Adrián Liso en el caso de que suba a Primera División, ya que, según adelantó el periodista Pablo Carreras de Radio Marca y ha confirmado este diario, hay una cláusula en el contrato de cesión que establece que esa compra será obligatoria en caso de que Liso dispute 24 partidos oficiales como titular o al menos 45 minutos durante la próxima temporada en el conjunto balear.

La opción de compra, como ya contó este diario, supera los 3,5 millones. De hecho, algunas fuentes la sitúan cercana a los 4, en casi esa cifra, a lo que hay que añadir el medio millón que paga ahora el club balear por el préstamo y un porcentaje del pase, entre el 20 y el 30%. En caso de que se ejecute la compra, Liso pasará a tener contrato el próximo año por cuatro temporadas más, hasta 2031.

Con ficha del filial

Así, la operación con Liso es muy beneficiosa para el Zaragoza, que empezó pidiendo 5 millones este verano por el extremo y que si el Mallorca ejecuta la opción no andará lejos de esa cifra teniendo en cuenta que conservaría parte de sus derechos para un futuro traspaso. Liso ya se entrenó ayer a las órdenes de Luis García y este sábado podría jugar ante el Valladolid, aunque lo normal es que entre en la lista y como mucho tenga algunos minutos. El zaragozano llevará el dorsal 33 y ocupará ficha del filial para dejar más sitio a otros fichajes del club balear, gran candidato al ascenso a Segunda tras su descenso la temporada pasada.

Liso se va un año cedido, mejorando su salario en el Zaragoza, que es de 150.000 euros más otros tantos en objetivos, y con cuatro años más de contrato si se queda en la isla. La única vía para que la opción sea voluntaria es que no asciendan y no llegue a esos 24 partidos oficiales jugando 45 minutos o más. Entonces y en ese supuesto, decidirá el Mallorca y puede que se repita para el estremo lo vivido en el Getafe, que tampoco ejecutó la opción en mayo pasado por tres millones por el 50% del pase tras un curso en Primera de gran irrupción y bajón posterior.

Liso: "Estoy muy bien y muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande. Sobre todo, soy un chico muy humilde, muy de los suyos y un jugador que está dispuesto a jugar en cualquier posición, donde le ponga el míster. En cualquier posición voy a darlo todo"

En una entrevista en los medios oficiales del club, Liso ha asegurado que "estoy muy bien y muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande. Sobre todo, soy un chico muy humilde, muy de los suyos y un jugador que está dispuesto a jugar en cualquier posición, donde le ponga el míster. En cualquier posición voy a darlo todo", aseveró el extremo, confiado en hacer valer su fútbol en el equipo bermellón: "Afronto esta etapa sobre todo siendo como soy. Tengo también un juego que se ve bastante y los jugadores que lo dan todo y no se dejan nada en el campo son los que se ven".

El Venezia encareció hasta el final la operación, plantenado una cesión con una compra por 3,5 millones del 85% del pase la próxima temnporada y pagando también por ese préstamo, pero el Mallorca contaba con el sí de Liso, que en principio era reticente a jugar en Segunda si tenía ofertas de la élite en España. Sin embargo, nadie en el fútbol español apostó tan fuerte por Liso como el club balear y cambió la opinión del jugador. La gran mayoría de ofertas o intereses por el extremo zaragozano fueron de cesión y hubo pocas ofertas de traspaso, muy lejanas a los 5 millones que pedía el Zaragoza al principio. El Getafe, por ejemplo, hizo un tanteo a finales de mayo y antes de expirar la opción de compra que rondó el millón y medio de euros.