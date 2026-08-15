La cadena de restaurantes de Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: comida rápida saludable y presencia en tres ciudades

El Real Zaragoza afronta una de sus temporadas más complicadas tras el descenso a 1RFEF en el anterior curso liguero. El elegido para tratar de devolver al equipo al fútbol profesional ha sido Ibai Gómez, exjugador de equipos como el Athletic Club o el Deportivo Alavés y exentrenador del FC Andorra.

Mientras prepara su debut liguero al frente del Real Zaragoza, Ibai Gómez también mantiene una faceta empresarial vinculada al mundo de la alimentación saludable. Resulta que el entrenador cuenta con varios negocios abiertos en distintos puntos de España.

Ibai Gómez durante la victoria contra la Real Sociedad 'B' en el Memorial Carlos Lapetra / Miguel Angel Gracia

Ibai Gómez y Marcos Llorente, amigos y socios

Todos estos proyectos tienen un punto de partida: la amistad que tiene con el futbolista Marcos Llorente. El actual jugador del Atlético de Madrid y conocido, entre otras cosas, por su particular apuesta por los hábitos saludables, fraguó amistad con Ibai Gómez al coincidir en la temporada 16-17 en el Alavés. Durante aquella etapa, Llorente le mostró a Ibai algunos de sus hábitos de salud y de su forma de llevar la vida.

La amistad les acabó llevando a ser socios. Y decidieron compartir esos hábitos saludables que ambos seguían con el resto del mundo. Lo primero fue la alimentación. Por eso, en 2019, junto al chef Roberto Bosquet, el empresario Marino Cid y, más adelante, el también futbolista Gerard Deulofeu abrieron Naked & Sated.

Comida rápida saludable

Se trata de una cadena de restaurantes de comida rápida saludable (healthy fast food) y "comida real" (real food). Tiene el objetivo de que los comensales puedan comer sano y por eso ofrecen comida con ingredientes de calidad, frescos, sin procesar y lejos de productos industriales, pero sin renunciar al sabor.

En su web explican que el propósito de Naked & Sated es volver a comer "bien". "Cuando éramos pequeños nos enseñaron que los alimentos venían de la granja y de la huerta… pero no sabemos muy bien en qué momento dimos un volantazo y comenzamos a llenar nuestra comida de grasas hidrogenadas, aditivos innecesarios y azúcares y harinas refinadas", exponen.

Seis establecimientos

El primer establecimiento lo abrieron en Madrid. Actualmente, cuentan con seis restaurantes. Cuatro en la capital y de los otros dos uno está en Valencia y otro en Bilbao.

Esta no es la única empresa de los dos. Juntos también tienen un negocio cafetero llamado Irreverente. En este ofrecen café de especialidad y de alta calidad y su venta es únicamente online. Sin embargo, la marca también estuvo envuelta en una polémica por su logotipo, formado por dos letras eses que fueron comparados en redes sociales con el símbolo utilizado por las SS nazis. La controversia se produjo en julio de 2024 tras la difusión del diseño en redes.