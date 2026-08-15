La crónica del Villarreal B-Real Zaragoza (0-2): por el camino de la eficacia

No jugó bien el Real Zaragoza en Logroño y ganó y tampoco ofreció una buena versión futbolística contra el Villarreal B y volvió a repetir victoria en una tarde desapacible, con viento y lluvia, en la que el equipo de Ibai Gómez mostró de nuevo mucha eficacia en ataque, plasmada en los goles de Pau Sans y Marcos Cuenca, de nuevo dos canteranos como ante la UD Logroñés, y una mejoría competitiva con el paso de los minutos para frenar en el tramo final a un filial que mereció marcar algún tanto y que se topó con Westerveld, que realizó un buen número de paradas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Sumó en ese escenario el cuadro zaragocista su tercera victoria seguida de esta pretemporada en un partido donde la versión dominadora y protagonista que quiere Ibai Gómez quedó muy lejos y el Zaragoza no se sintió cómodo con el balón casi nunca, si acaso en el tramo final, tras el segundo gol que sentenció un pleito con un buen número de zaragocistas en las gradas.

Con más jugadores que en Logroño, hasta 18, y por lo tanto más cambios, sin Francho y con una clara amenaza de lluvia que no tardó en llegar, con fuertes rachas de viento, saltó el Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde Ibai cambió el guion con respecto al viernes y volvió a recuperar la figura de Ademo en la mediapunta, dando los costados a Jaume Jardí y Hansson, la punta de lanza a Cuenca y con la sala de máquinas para Monzón y Ander mientras que Escudero, desde el lateral, se metía en el interior para ayudar en la creación.

El plan apenas funcionó, porque el Zaragoza, en bloque muy bajo defendiendo a un Villarreal B lleno de talento, solo dispuso de un disparo tras recuperación de Ademo antes de que el filial del submarino mostrase toda su calidad, sobre todo de Bonafer y Nízar, que aprovechó la autopista en la banda izquierda, y aún más de Gaitán, que fue el que más inquietó.

Tachi y Ademo, damnificados

Westerveld atrapó un cabezazo de Albert García y despejó un tiro peligroso de Bonafer antes de que la lluvia se hiciera presente y de que Gaitán volviera a probar al meta neerlandés, que dio su mejor acción en un disparo de Baratucci. El Zaragoza no gobernaba el pleito, ya sin Ademo, retirado por molestias y suplido por Pau Sans para que el dibujo pasara a ser con dos arietes, con Cuenca y el propio Pau, y apenas tenía el balón, pero se encontró con el gol.

Ander botó en corto una falta y le llegó de nuevo el balón para poner un centro a media altura que el mal despeje de Forés dejó a la zurda de Pau Sans para que marcara de buen remate en el 32. Tachi evitó acto seguido el gol de Nízar y el central acabó siendo relevado por Saidu tras una patada en la cara de Albert García en un intento de remate del ariete.

En la segunda parte se mantuvo el plan de ambos equipos, con la lluvia también. Westerveld le sacó un remate a Albert y el carrusel posterior de cambios en el filial empezó a rebajar sus prestaciones. Tobajas dio oxígeno a una medular agotada con Ander y Monzón exhibía capacidad en el corte.

Sentencia de Cuenca

El Zaragoza empezó a sufrir menos con el talento del rival mientras que Marcos Cuenca no paraba de tirar desmarques hasta que un buen pase de Hansson lo dejó ante Quevedo, al que regateó y batió de disparo flojo en el 72. Con Pau también agotado tras una buena irrupción, con Diego Monzón relevado y Saidu de regreso a la medular con las entradas de David García, Laken y Lalo, que jugó en el costado izquierdo, el partido ya no tuvo historia en el tramo final, donde el Zaragoza supo defenderse controlando el balón ante un Villarreal B que ya estaba lejos de ser la amenaza de la primera parte.

El minisubmarino, rival del Grupo 2 del Zaragoza, dejó clara su calidad pero se topó con la versión competitiva y eficaz de este equipo de Ibai que sin lucir apenas es capaz de sacar victorias, lo que siempre es una buena noticia. Se construye mejor ganando y al Zaragoza le queda mucho aún por construir.

Ficha técnica

VILLARREAL B: Kinareikin; Arnau Forés, Álvaro García, Moussa Diallo, Eneko; Pablo Pascual, Baratucci; Bonafer, Nízar, Gaitán; Albert García. En el minuto 60 saltaron al campo Jan, Fofana, Palomares, Manfa y Álvaro. En el 69, Quevedo, Valen, Moussa T., Barry y Ayman y en el minuto 73, Pedro.

REAL ZARAGOZA: Westerveld; Gabilondo, Tachi, (Saidu, m.42) Hugo Barrachina, Sergio Escudero (Lalo, m.78); Monzón (David García, m.78), Ander Herrera (Tobajas, m.60), Peter Ademo (Pau Sans, m.21) ; Jaume Jardí, Hansson y Marcos Cuenca (Laken, m.78).

GOLES: 0-1, m.32: Pau Sans. 0-2, m.72: Marcos Cuenca

ÁRBITRO: Jorge Tárraga (Valencia). Amarillas por el Villarreal B a Albert García (m.40), Baratucci (48), Gaitán (66) y Pedro (79) y por el Zaragoza a Ander (26) y Jaume Jardí (32).

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