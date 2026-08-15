Del batacazo en Zaragoza a soñar con la Champions League: el renacer del exzaragocista Julio Velázquez tras hacer historia en Bulgaria

Todo aficionado del Real Zaragoza habrá vivido una sensación repetida en múltiples ocasiones en el tiempo, lo cual llena de frustración a la mayoría. Llega un fichaje ilusionante, ya sea entrenador o jugador, y no termina de carburar en la capital aragonesa. Se produce su consecuente marcha, sin pena ni gloria, se une a otro equipo y... recupera su mejor versión. Pues así se ha producido un reciente caso de un míster que está a un paso (más bien a dos) de hacer historia en un equipo de la liga de Bulgaria.

Si es que no la ha hecho ya. Julio Velázquez es uno de los nombres propios en la capital de este país europeo, y es que el Levski Sofía está a tan solo una eliminatoria de clasificar definitivamente a la edición de esta temporada de la Champions League después de haber batido a los tres rivales de las rondas previas disputadas en las últimas semanas: el Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina), el Universitatea Craiova (Rumanía) y el Kairat Almaty (Kazajistán), conjunto asiático que ya jugó esta competición el curso pasado. Un renacimiento en toda regla.

El Levski ha llegado a estas instancias de la mano del entrenador español tras lograr una hazaña difícil de imaginar, pero comencemos desde el principio. Velázquez tiene años de experiencia en Portugal, divisiones semiprofesionales en España y en Segunda, dirigiendo a equipos como el Real Betis y el Villarreal en la categoría de plata. A esto se le suman cortas estancias en la Serie A italiana, Países Bajos y en Primera con el Deportivo Alavés.

Julio Velázquez, durante un partido contra el Sporting de Gijón en La Romareda / Jaime Galindo

Al Real Zaragoza llegó un 20 de noviembre de 2023, cuando la entidad acababa de perder el derbi contra el Huesca y veía como los puestos de play-off a 5 puntos en la jornada 16. Ni medio año después y una mala racha que acercaba a los blanquillos al descenso, el club puso fin a su contrato (11 de marzo de 2024) y trajo de vuelta a la mayor esperanza zaragocista, Víctor Fernández. Una etapa muy pobre en la capital del Ebro que llevó al paro al salmantino por varios meses hasta que hizo las maletas y se mudó al Bulgaria.

Fin a una hegemonía de campeonatos

Julio Velázquez llegó al Levski Sofía como un auténtico regalo de Reyes el 5 de enero de 2025 y tras un subcampeonato en la misma temporada de su llegada al Este de Europa, ha hecho historia este último curso acabando con la hegemonía del Ludogorets, que llevaba 14 años seguidos (ha leído bien, 14) ganando la liga de su país. Algo que en los grandes escenarios solo se le ha visto hacer a clubes como la Juventus, el PSG o el Bayern de Múnich. Además lo hicieron con soltura, quedando 12 puntos por delante de los vigentes campeones búlgaros. La mejor manera de volver a ganar un campeonato liguero 17 años después, número 27 en sus vitrinas.

Esto llevó a los del Velázquez a clasificar a la ronda previa de clasificación de la Champions League, en la que ya han superado a tres adversarios. Queda el último rival en pie y, posiblemente, el más duro de todos: el AEK Atenas. Se baten el duelo en la ida el próximo 18 de agosto en el Estadio Nacional Vasil Levski, con la vuelta prevista para ocho días después en la capital griega, con un estadio que apretará como el mismísimo infierno a todo equipo que juegue de visitante.

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El último bache para el Levski Sofía es el AEK Atenas. Si los del Julio Velázquez ganan esta eliminatoria, jugarán la Champions League 26/27

Logren esta hazaña o no, el Levski ya tiene asegurada una plaza en competiciones europeas para esta temporada 26/27, ya que si no logran superar al AEK, pasarán a disputar la fase de liga de Europa League. Un premio de consolación que sería un trago agridulce para el conjunto búlgaro y un hito para la historia moderna del equipo europeo.