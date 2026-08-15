Francho Serrano, entre el descanso para su rodilla y el momento de decidir su futuro

Francho Serrano no viajó a Villarreal para jugar contra el filial del submarino como tampoco lo hizo el viernes para medirse a la UD Logroñés, por lo que no ha tenido minutos en este fin de semana. La explicación oficial del Real Zaragoza es que se trata de regular cargas para su rodilla, en la que fue intervenido en el menisco externo el 19 de mayo tras jugar con esa articulación rota desde finales de noviembre, aunque no se niega en la entidad que las conversaciones para su continuidad o salida se han intensificado en los últimos días. El caso de Francho, capitán del equipo, está por resolverse y necesita una solución en forma de renovación o de marcha, siendo la segunda vía la que desea la nueva propiedad, A. GAIN, que no ve con malos ojos que el centrocampista, lateral derecho para Ibai hasta ahora, coja las maletas. Al contrario, lo ve como una necesidad en las actuales circunstancias.

Francho, que rechazó este verano una oferta de Rusia, había participado en todos los amistosos de verano hasta este fin de semana. No lo hizo contra el filial, en una prueba a puerta cerrada, pero sí contra el Utebo (74 minutos), el Barbastro, en la segunda parte, el Andorra, en la primera, y el Sanse, en el Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra tras el descanso, casi siempre como lateral. El capitán, con un salario tras su renovación en 2025 muy por encima de la categoría de bronce, de los mejores pagados en el actual Zaragoza, tiene una propuesta donde sus emolumentos se reducen dráticamente, en la mitad más o menos, pero con el bonus por el ascenso los recupera en los años posteriores y ampliaría un año más su vínculo actual, finalizando entonces en 2031.

El centrocampista quiere seguir y así lo ha dicho pero su agencia trabaja desde hace tiempo en una salida porque las condiciones actuales son inasumibles y no hay acuerdo para esa renovación propuesta, Entra de lleno en los planes tanto de la dirección deportiva como de Ibai Gómez, que desde el principio le trasladó su intención de que se desenvuelva en el lateral derecho, donde competiría por el puesto con Gabilondo. «Obviamente, yo soy del Real Zaragoza pase lo que pase y esté donde esté y con eso se lo digo todo. Hay variables que dependerán de mí y otras que no, pero tengo contrato y estoy feliz donde quiero estar, pero centrado sobre todo ahora en el hoy y ya veremos qué pasa en el futuro», declaró en una entrevista a este diario el 22 de abril pasado.

Los recortes en el proyecto deportivo que ha supuesto el desembarco de la nueva propiedad a mitad de julio y la necesidad de configurar de nuevo las condiciones salariales de Francho, que tiene por contrato la posibilidad de salir cedido a un equipo de superior categoría tras el descenso, obligan a un desenlace que de manera necesaria se tiene que dar en los próximos días, con la vista puesta en el final del mercado el 1 de septiembre. Si no hay acuerdo para su renovación, su salida es obligada, y hasta deseada por los nuevos propietarios, aunque de momento solo se habla en la entidad de búsqueda de diálogo y un aumento de la negociación. Por eso no ha jugado ni contra el Logroñés ni lo va a hacer contra el Villarreal B, más allá del descanso para una rodilla con la que jugó lesionado desde finales de noviembre dando todo un ejemplo de compromiso hasta que el descenso fue ineludible y pasó por el quirófano. Sin embargo, su recuperación ha ido muy bien y desde el principio de la pretemporada trabaja con el grupo.