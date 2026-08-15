Villarreal B - Real Zaragoza, en directo: ¡Comienza el sexto amistoso de pretemporada!

Para este encuentro, vuelve Westerveld a la portería, Gabilondo, Tachi, Barrachina y Escudero en defensa, un medio con Ander, Ademo y Monzón y arriba un tridente con Hansson en la banda izquierda, Jardí en la derecha y Cuenca en punta. Anartz, Lalo, David García, Laken, Saidu, que se marchó con molestias este viernes, Tobajas y Pau Sans esperan su oportunidad en el banquillo. Y con ello la sorpresa es que Francho, que no viajó a Logroño, tampoco lo hace a Vila-real.