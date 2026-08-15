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Villarreal B - Real Zaragoza, en directo: ¡Comienza el sexto amistoso de pretemporada!

Alineación totalmente distinta a la de este viernes, lo esperado, ante otro rival de Primera Federación

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Espiau, uno de los que descansa tras ser titular este viernes ante la UD Logroñés / Carlos Gil-Roig

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Mario Jiménez

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