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Villarreal B - Real Zaragoza, en directo: ¡Comienza el sexto amistoso de pretemporada!
Alineación totalmente distinta a la de este viernes, lo esperado, ante otro rival de Primera Federación
13'
¡No llega Cuenca a un gran pase entre líneas!
Se quedaba ante el portero rival, pero aparece la defensa al límite para evitar el disparo.
9'
Fuera de juego del Villarreal B
Se marchaba solo el delantero ante Westerveld.
5'
Bloca Westerveld un balón largo rival
Ha comenzado mejor el Villarreal B ante un Zaragoza que está estrenando la nueva equipación roja.
1'
¡Empieza el duelo!
Para este encuentro, vuelve Westerveld a la portería, Gabilondo, Tachi, Barrachina y Escudero en defensa, un medio con Ander, Ademo y Monzón y arriba un tridente con Hansson en la banda izquierda, Jardí en la derecha y Cuenca en punta. Anartz, Lalo, David García, Laken, Saidu, que se marchó con molestias este viernes, Tobajas y Pau Sans esperan su oportunidad en el banquillo. Y con ello la sorpresa es que Francho, que no viajó a Logroño, tampoco lo hace a Vila-real.
En la previa del choque, el club ha informado de un nuevo entrenamiento a puerta abierta:
Sexto amistoso de pretemporada para el Real Zaragoza, que solo 24 horas después de ganar en Logroño vuelve a jugar y lo hace con una convocatoria llena de novedades, como era de esperar, tras dejar sin viajar este viernes a 12 habituales. En ese quinto duelo de preparación celebrado en Logroño, solo participaron 15 futbolistas, todos los convocados excepto Westerveld, es decir, Ibai solo tenía cinco cambios, y esta vez son siete los que tiene en este amistoso ante el Villarreal B.
Calentamiento del Real Zaragoza:
Alineación del Zaragoza:
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