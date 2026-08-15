El Villarreal B, la única prueba con valor de futuro en esta pretemporada del Real Zaragoza

El Villarreal B es el único de los ocho amistosos que ha programado el Real Zaragoza de Ibai Gómez en este verano que le va a medir en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza a las 19.15 horas a un enemigo, el filial del submarino amarillo, que está en cuadrado en el mismo Grupo, el 2, en el que está el conjunto zaragocista en Primera RFEF. Así que que dentro de que todos los ensayos veraniegos tienen un valor muy virtual, este es de los que más pueden servir para futuro, teniendo en cuenta que el conjunto zaragocista se enfrentó ayer a la UD Logroñés, en un partido que finalizó en victoria blanquilla ante un enemigo también de Primera RFEF, pero del Grupo 1.

Con ese partido tan próximo en el tiempo, en solo 24 horas, el once de Ibai en este laboratorio de pruebas que es el verano no se parecerá en nada al que jugó en la Ciudad Deportiva de Valdegastea en Logroño, con un cambio total en los nombres y también, y salvo Westerveld que no jugó ayer y será titular este sábado, en los que estarán en el banquillo, ya que el preparador vasco ha decidido hacer dos grupos en estos dos amistosos. Se trata del sexto amistoso del verano antes del debut ante el Nástic del 30 de agosto y aún quedarán los duelos del 21 de agosto ante el Bilbao Athletic, también encuadrado en el Grupo 1 de Primera RFEF, en el Ibercaja Estadio (19.30) y del 22 contra el Numancia en Soria (20.00).

El Villarreal B luchó de la mano de David Albelda por el ascenso a Segunda cayendo ante el Zamora en la primera eliminatoria del playoff y el poder económico del submarino hace que seguro que el equipo, de la mano del mismo entrenador, estará en la zona alta de la clasificación, donde el curso pasado acabó en cuarta posición. La pretemporada del Villarreal B ha ido menos a más. Perdieron contra el Valencia Mestalla (0-3), luego han ganado todo lo siguiente: 0-6 al Chelsea U23, 1-3 en el campo del CD Eldense y 2-4 en el feudo del Intercity CF.

Noticias relacionadas

Con todo, la inversión en el filial ha bajado en este verano, pero el equipo de David Albelda es igualmente un bloque con calidad, un poco más joven que el de la pasada campaña, y está a expensas del primer equipo por si Íñigo Pérez devuelve a los talentosos mediocentros Carlos Maciá, Alassane Diatta y al portero Rubén Gómez, que aún no han trabajado con el B y que no estarán este sábado en el partido. No tiene bajas por lesión Albelda para este choque y precisamnte ayer se anunció la renovación del máximo goleador en pretemporada, el catalán Albert García (4 goles) hasta 2028.