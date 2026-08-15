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Westerveld: "Voy bien, estoy mejorando cada semana y espero seguir así"

El meta neerlandés se mostró contento por el triunfo ante el Villarreal B y por su actuación personal y elogió la "pasión y energía" que Ibai Gómez contagia al equipo

Westerveld atrapa un balón ante dos jugadores del Villarreal B.

Westerveld atrapa un balón ante dos jugadores del Villarreal B. / Carlos Gil-Roig

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Santiago Valero

Santiago Valero

Sem Westerveld fue el más destacado en la victoria del Real Zaragoza ante el Villarreal B, con una buena colección de paradas, sobre todo en la primera parte, donde fue decisivo para mantener a su equipo en el marcador, tanto antes del gol de Pau Sans, como después. "He tenido un poco de tiempo ya para acostumbrarme al fútbol de aquí, creo que voy bien, estoy mejorando cada semana y espero seguir así”, aseguró el meta en declaraciones a Aragón Deporte.

El arquero neerlandés disputó todo el partido, lo mismo que ante el Logroñés hizo Anartz Peña y dejó constancia de sus cualidades: "El nivel en los entrenamientos y de la competitividad es muy alto, con mucha pasión y energía, lo que también viene del míster, porque muestra eso y le llega así al grupo. Estamos entrenando muy duro y pienso que eso nos va a hacer preparar muy bien el comienzo de la temporada”, aseveró Sem, uno de los doce fichajes de este verano y que se mostró feliz por el triunfo.

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