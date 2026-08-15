Westerveld: "Voy bien, estoy mejorando cada semana y espero seguir así"

Sem Westerveld fue el más destacado en la victoria del Real Zaragoza ante el Villarreal B, con una buena colección de paradas, sobre todo en la primera parte, donde fue decisivo para mantener a su equipo en el marcador, tanto antes del gol de Pau Sans, como después. "He tenido un poco de tiempo ya para acostumbrarme al fútbol de aquí, creo que voy bien, estoy mejorando cada semana y espero seguir así”, aseguró el meta en declaraciones a Aragón Deporte.

El arquero neerlandés disputó todo el partido, lo mismo que ante el Logroñés hizo Anartz Peña y dejó constancia de sus cualidades: "El nivel en los entrenamientos y de la competitividad es muy alto, con mucha pasión y energía, lo que también viene del míster, porque muestra eso y le llega así al grupo. Estamos entrenando muy duro y pienso que eso nos va a hacer preparar muy bien el comienzo de la temporada”, aseveró Sem, uno de los doce fichajes de este verano y que se mostró feliz por el triunfo.

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"Estoy contento de haber ganado a un equipo como el Villarreal B que está en nuestro grupo, es una buena manera para ver cómo estamos. Hicimos un buen partido”

"Estoy contento de haber ganado a un equipo como el Villarreal B que está en nuestro grupo, es una buena manera para ver cómo estamos. Hicimos un buen partido”, resumió el portero zaragocista, que arriesgó en no pocas ocasiones en la salida de balón, algo que es básico en el sistema de Ibai Gómez para generar después superioridades y a lo que él ya está acostumbrado por la escuela de su país: “En Holanda lo piden también, vengo de una academia del AZ que pide 100% jugar en corto y no nos dejaban tirar la pelota en largo, por lo que estoy acostumbrado a eso. Pienso que el míster me quería tener aquí porque sabe que puedo hacer eso”, cerró.