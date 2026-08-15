Willy Agada también encuentra destino: regresa a Israel y al Hapoel Haifa
El club israelí ha anunciado en sus redes sociales el fichaje del exzaragocista, que regresa al país que le acogió a su salida de Nigeria y al equipo en el que jugó en la 20-21. Los contratos de ese fichaje aún no están rubricados pero el Haifa ya lo oficializó
El Hapoel Haifa de Israel, que milita en la Israeli Premier League, la élite de ese país, es, cuando se firmen los contratos, el destino de Willy Agada tras su paso por el Real Zaragoza, donde tuvo una gris aportación con solo tres partidos jugados y 49 minutos en total después de ser la apuesta de Txema Indias para solucionar los problemas ofensivos del equipo en enero, donde llegó fuera de forma y pronto dejó claro que no iba a ser la apuesta en ataque que necesitaba el conjunto blanquillo. Solo participó en los partidos ante el Eibar y el Andorra, con Sellés, y en el duelo con David Navarro en Las Palmas que supuso el descenso matemático.
El delantero nigeriano ya ha sido anunciado como nuevo fichaje por el club en sus redes sociales y regresa al que fue su equipo en la 20-21, entonces cedido por el Hapoel Jerusalem. En aquella temporada, en la Segunda de ese país, anotó seis goles en 26 partidos. Ahora vuelve a esa Liga, pero un escalón por encima teniendo en cuenta que sus inicios tras salir de Nigeria fueron en ese país, en la cantera del Maccabi Tel Aviv.
Agada no ha tenido problema para encontrar destino y en principio firma para una temporada, si bien los contratos de ese fichaje aún no están rubricados, según confirma su entorno, aunque el club israelí ya lo ha hecho oficial. De hecho, en junio Agada rechazó dos ofertas, del Nacional de Madeira, que milita en la Primera lusa y del Kalamata, que acaba de ascender a la Superliga de Grecia tras 25 años de ausencia. Sin embargo, el delantero nigeriano las juzgó insuficientes y las declinó.
Willy Agada, el tercer nigeriano que ha jugado en el Zaragoza tras Ikechukwu Uche y James Igbekeme, empezó su carrera en el Hapoel Jerusalem y en el Hapoel Haifa en Israel. En 2022 fichó por el Sporting Kansas City y en abril de 2025 por el Real Salt Lake, que destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos. En total, en la Major Soccer League ha jugado 86 partidos, con 23 tantos y siete asistencias, con 229 choques en su carrera profesional y con 64 goles.
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