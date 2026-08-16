La cantera del Real Zaragoza asume la pólvora

Falta por llegar el 9 de referencia al Real Zaragoza, posición clave sin duda para afrontar con garantías el objetivo del ascenso, del retorno a la categoría de plata desde esta Primera RFEF que le toca padecer al cuadro aragonés, y además debería hacerlo también un atacante versátil y con movilidad, que apunta a ser un extremo para completar el frente de ataque, pero mientras la plantilla se cierra antes del 1 de septiembre y aumentan las posibilidades ofensivas la cantera está cogiendo la bandera de la pólvora en el equipo de Ibai Gómez.

Siete de los nueve goles que lleva el conjunto blanquillo en los amistosos de pretemporada los han hecho jugadores salidos de la Ciudad Deportiva, con Pau Sans, de retorno con rol en teoría clave, ya sea como segundo punta o en la banda, de su cesión al Cracovia polaco, y Marcos Cuenca sumando dos muescas cada uno, mientras que Hugo Pinilla, Jaime Tobajas e Iker Vadillo, estos dos últimos jugadores del Deportivo Aragón, también han visto puerta. Solo Peter Ademo y Jaume Jardí, que marcaron ante el Sanse en el Memorial Carlos Lapetra, se salen de esa regla.

El Zaragoza se ha reforzado en este verano con jugadores de ataque, posición en la que Edu Espiau, una de las referencias, no ha visto puerta, aunque nunca las cifras anotadores fueron su principal virtud, como tampoco el extremo Hansson, que ante el Villareal B por fin dejó un destello de clase en el pase del segundo gol. También han llegado Jardí o Rubén Díez, de los que se esperan goles en este curso, y queda patente, por mucho que en los dos amistosos de esta semana, en Logroño y Villarreal, el Zaragoza haya sido eficaz, que es necesaria más capacidad ofensiva, de ahí que dos de los tres refuerzos que faltan por llegar sean en la zona de arriba.

Cuenca mira al cielo tras anotar ante el Villarreal B. / Carlos Gil-Roig

Pero, mientras tanto, la cantera asume galones. Pau Sans marcó en Villarreal B (0-2) de un buen zurdazo tras un despeje de un defensa, mientras que en la derrota ante el Barbastro (1-2) lo hizo para abrir el marcador en un centro de Gabilondo y tras un rebote afortunado en un defensa que despistó al portero.

Marcos Cuenca, de los pocos que siguen del curso pasado y que jugó el sábado frente al filial del submarino de referencia, de 9, mostrando trabajo y capacidad en el desmarque, dejando claro que puede ser una alternativa en ese puesto, aunque Ibai lo quiere en la banda derecha, sentenció el pleito en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza a pase de Hansson y regateando al meta rival y en un disparo en semifallo, mientras que con el Utebo también marcó el tanto que cerraba el duelo tras un majestuoso pase de otro canterano, Diego Monzón.

Pinilla es felicitado por sus compañeros tras su gol al Utebo. / Jaime Galindo

Hugo Pinilla, por su parte, fue el primer goleador de los seis amistosos disputados, no contando ahí el partidillo ante el Deportivo Aragón tras la primera semana de entrenamientos, resuelto con triunfo para los mayores por 4-1. El 10 anotó a pase de Raúl Pereira para encarrilar la victoria ante el Utebo (2-0). Mientras, Tobajas y Vadillo fueron los mejores jugadores en el amistoso en Logroño, siendo los autores de los goles del triunfo (1-2).

Vadillo, una de las sensaciones de la pretemporada entre los cachorros del Aragón junto a Diego Monzón, dio un recital en la Ciudad Deportiva del equipo riojano, sobre todo en la primera parte, donde casi todo el peligro pasó por sus botas. Marcó tras un envío en largo, con control con el pecho, carrera con Cabetas mostrando el talento de su zurda para definir por bajo. Tobajas tomó el testigo de su compañero tras el descanso y ofreció una lección de rupturas al espacio. Así, en una acción iniciada por él llegó el tanto de la victoria ante la UD Logroñés. La acción, continuada por Rubén Díez y Gabilondo al primer toque, acabó en un pase a Tobajas, cuyo disparo dio en Bolo para sorprender a Taliby cuando restaba un cuarto de hora para el final para situar el 1-2 definitivo.

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Vadillo celebra el gol ante la UD Logroñés. / Carlos Gil-Roig

Al Zaragoza le restan dos amistosos antes de levantar el telón del curso el domingo 30 de agosto en Tarragona, este viernes ante el Bilbao Athletic en el Ibercaja Estadio, el tercer rival de su categoría de Primera RFEF, tras los duelos ante el Villarreal B, que está además en su Grupo, el 2, y el Logroñés, y en Soria contra el Numancia el sábado. De momento, al equipo no le sobra gol, con nueve dianas en seis partidos, pero sí tiene pólvora en su Ciudad Deportiva, todo un aviso de lo que puede venir en la temporada.