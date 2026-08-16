El claro paso al frente de Sem Westerveld en la portería del Real Zaragoza

En la profunda remodelación de la plantilla del Real Zaragoza en este verano la portería no se quedó atrás con una nueva dupla de arqueros, con la apuesta por el neerlandés Sem Westerveld, de excelentes informes , y por Anartz Peña, al que Ibai conocía del Arenas de Getxo, de la temporada 24-25, entonces en Segunda RFEF y con un ascenso conquistado por ese equipo, y que fue una petición expresa del entrenador.

Esa cercanía con el meta vasco y el comienzo del trabajo, con la adaptación de Sem a su nueva realidad, concedieron ventaja a Peña, pero Westerveld no ha tardado en neutralizar esos factores y los amistosos ante el Logoñés y el Villarreal B, donde cada uno completó uno de los dos partidos, sitúan en clara ventaja al neerlandés, de destacada actuación en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Restan días de entrenamiento y aún dos amistosos, ante Bilbao Athletic y Numancia, antes del del estreno ante el Nástico, pero se diría con rotundidad que Sem será el que esté bajo palos en el Nou Estadi frente al Nástic el 30 de agosto. Su partido ante el Villarreal fue sencillamente para enmarcar, con paradas de todos los colores en la primera parte, ante los tiros de Bonafer, Baratucci o Gaitán, además de otra a cabezazo de Albert García, al que también respondió bien tras el descanso.

El partido le señaló de forma clara al hijo de Sander Westerveld, que ha demostrado una rápida adaptación al fútbol español y a lo que le pide Ibai, a ese dominio del balón con los pies que ya venía de serie de la escuela holandesa. Es un meta mejor en el juego aéreo que Peña, con mayor planta y envergadura, mientras que el vasco es más ágil bajo palos.

Anartz Peña intenta ganar un balón por alto en el duelo ante el Logroñés. / Carlos Gil-Roig

También tiene ese fútbol con los pies Anartz Peña, aunque lo ha mostrado menos, pero el meta vasco no estuvo tan bien ante el Logroñés y de hecho un pésimo despeje suyo a remate de Jaime Vallejo trajo el gol de Latif Issman, un error en el que dio continuidad al que cometió ante el Sanse que supuso el tanto de Astiazaran en el Carlos Lapetra.

No ha comenzado con buen tino en los amistosos decisivos Anartz, que tiene una experiencia en Primera RFEF del curso pasado (18 partidos) que no posee Westerveld, criado en la cantra del AZ Alkmaar y que el último curso estuvo cedido en el Maastricht, en la Eerste Divisie, el segundo escalón en Países Bajos.

Westerveld atrpa un balón ante dos jugadores del Villarreal. / Carlos Gil-Roig

«Son dos perfiles que no se les conoce, entonces es normal que haya esas dudas. Es una posición en la que entiendo que se pueden generar las dudas, soy consciente de ello. Aquí no hay titulares suplentes en ninguna posición, es lo que les he transmitido a todos los jugadores que se lo tienen que ganar cada día», explicaba Ibai Gómez en una entrevista a este diario sobre ambos aqueros en la conentración de Boltaña. Han pasado tres semanas desde esa aseveración y el rendimiento de uno y otro está poniendo a cada uno en su sitio. Y por ahora Westerveld gana la partida.

Westerveld: "Voy bien, he tenido un poco de tiempo para acostumbrarme al fútbol de aquí, estoy mejorando cada semana y espero seguir así"

La progresión de Sem

El neerlandés, en el que Javi Roda, preparador de porteros, reconocía hace unas semanas que «le está costando un poquito adaptarse a otra cultura y ahí tenemos que tener un poquito de paciencia, madurar ese proceso. Viene con mucha ilusión y para él es una oportunidad muy grande", progresa adecuadamente. En ese proceso de adaptación, Sem va por muy buen camino. "Voy bien, he tenido un poco de tiempo para acostumbrarme al fútbol de aquí, estoy mejorando cada semana y espero seguir así". Los frutos se vieron ante el Villarreal B, en su primer choque completo como portero blanquillo, igual que ante el Logroñés fue el de Anartz Peña.

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Hasta esas dos citas, Ibai había distribuido los minutos entre ambos. Contra el Utebo, fue titular Anartz y Manolache, el tercer aquero y titular del filial, jugó el último cuarto de hora, mientras que Westerveld estuvo, y no demasiado bien, ante el Barbastro con un cuarto de hora para Berrar, meta del juvenil. Frente al Andorra repitió el neerlandés con toda la segunda parte para Manolache, mientras que en el Carlos Lapetra, en el amistoso más serio de la preparación, Peña jugó la primera parte, error incluido, y Sem la segunda.