Kervin Arriaga, de descartado por su salario en el Real Zaragoza a ser vendido por 5 millones un año después

Kervin Arriaga, uno de los artífices de la salvación del 2025 y de los jugadores con mayor y mejor irrupción en el Real Zaragoza, ha pasado de jugador descartado por el club aragonés por su alto salario e incidencia en el límite salarial (vino por él Paul Akouokou) a ser vendido por alrededor de 5 millones de euros un año después.

El AEK de Atenas griego será el destino del hondureño, que ya no está en la concentración del Levante antes del estreno liguero contra el Espanyol. El conjunto heleno pugnaba con el Celta de Vigo por hacerse con sus servicios y finalmente el cuadro granota ha aceptado la propuesta del AEK.

Kervin Arriaga no se quedó en el Real Zaragoza a cambio de 400.000 euros y cobrando alrededor de 400.000 euros netos por tres temporadas, cantidad que el club aragonés consideró excesiva. Trató de bajarle el sueldo, sin éxito, y le dejó escapar pese a su grandísimo nivel en los 17 partidos que disputó como blanquillo, con un gol ante el Huesca.

El Levante le fichó por 500.000 euros para Primera División con un 25% de la plusvalía para el Partizan de Belgrado y enseguida el Real Zaragoza vio el mayúsculo error que había cometido dejando escapar a un futbolista como él. De hecho, el tiempo, con el descenso, todavía le quitó más la razón al club aragonés.

El Real Zaragoza firmó a Paul Akouokou, que por cierto cobraba más que Arriaga, y el fracaso en su incorporación fue totalmente palpable, ya que el medio fue un fiasco absoluto durante toda la temporada, con solo un día decente, que fue cuando anotó contra la Real Sociedad B en el Ibercaja Estadio.

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Ahora, un año después, Arriaga vale 5 millones de euros y continuará su carrera de nuevo en una máxima categoría. Y no solo eso, es que además el AEK de Atenas va a jugar esta semana y la que viene la previa de la Champions League.