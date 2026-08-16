El Real Zaragoza arranca rezagado la recta final del fichaje de Jesús de Miguel

El Real Zaragoza ha reactivado, como publicó este diario, el fichaje de Jesús de Miguel, su gran objetivo para la punta de lanza, para ser la referencia ofensiva del proyecto en Primera RFEF. Lo ha hecho con una propuesta verbal, anunciada por el periodista Manoj Daswani en Radio Club Ser y confirmada por este diario, en la que muestra su interés en el ariete del Tenerife y ya habló de una cifra que rondaría los 175.000 euros. Entre esa cantidad y los 200.000 euros va a salir De Miguel de la isla, con objetivos al margen, y tiene tres opciones más en la categoría de bronce, el Ibiza, el Huesca y el Mirandés, con propuestas más consolidadas que la zaragocista, y también hay posibilidades en el extranjero.

La semana que empieza este lunes va a ser decisiva en el futuro de De Miguel, que dejará el Tenerife, ya que el club isleño aún desea firmar a otro ariete, aunque el madrileño se restiste a abandonar la categoría de plata y bajar un escalón. El futbolista ha estado lastrado por problemas de pubis toda la pretemporada, pero ya lleva dos semanas trabajando con el grupo y aparentemente está recuperado. El Zaragoza quiere asegurarse de esa recuperación para dar el paso definitivo por el madrileño, que conoce desde hace semanas el interés de Lalo Arantegui e Ibai Gómez y que le seduce llegar al conjunto blanquillo, con un acuerdo que, cuando se dé el paso entre clubs, estaría bastante perfilado con el punta.

Sin embargo, ahora mismo el Zaragoza llega a esta recta final rezagado en su apuesta, porque las ofertas de sus tres competidores en Primera RFEF ya están consolidadas y son por ahora mejores. A De Miguel le quedan dos años de contrato en el Tenerife y su experiencia en la categoría le hace ser pieza deseada para proyectos con intención de subir. Hace un año, el club isleño pagó al Castellón 75.000 euros por su fichaje y la misma cantidad por objetivos tras el ascenso, por lo que el coste total fue de 150.000 euros en un punta que anotó 11 goles y dio siete asistencias en el equipo chicharrero en la temporada que finalizó en mayo, donde compartió ataque con Enric Gallego y aportó mucho en el retorno del cuadro canario a Segunda. Se trata de un consumado y cotizado goleador que llegó a Tenerife después de haber sido el máximo goleador de Primera RFEF con el Castellón, en el que fue determinante para lograr el ascenso a Segunda tras marcar 16 goles y repartir 6 asistencias en 38 partidos disputados.

Joaquín Delgado, en un entrenamiento con el Oviedo. / Real Oviedo

Delgado apunta a Portugal

El Zaragoza tiene en la recámara a Joaquín Delgado, punta del Oviedo que en la pasada temporada estuvo cedido desde enero por el equipo astur, donde jugaba en el filial en Segunda RFEF, en el Barcelona Atlètic. Entre ambos equipos anotó 20 goles en 33 partidos en esa categoría y va a salir seguro del cuadro oviedista, cuya primera intención es lograr un traspaso a coste cero o cederlo con una opción de compra que suponga un ingreso a futuro.

Delgado tiene posibilidades en Portugal, la más firme el Estoril, y Polonia y alguna vía que se puede abrir en Segunda, como el Sabadell, donde es plan secundario. Su deseo no pasa por Primera RFEF y quiere dar el salto al fútbol profesional, pero el Zaragoza ya sondeó hace diez días su disponibilidad y el futbolista, dadas las características del destino, sí abriría la puerta al conjunto aragonés, si bien su sitio apunta a estar en Portugal. Delgado no ha sido inscrito por el Oviedo y su salida es segura.

Radulovic celebra un gol con el Huddersfield Town. / Servicio especial

Mientras, la dirección deportiva que encabeza Lalo Arantegui ha trabajado opciones en el extranjero y alguna aún estaría latente y con fuerza para ser la elegida. No parece que sea el caso de Bojan Radulovic, que como adelantó este diario ha estado en la lista de prioridades para el ataque, como vía preferencial. El punta, de 26 años, pertenece al Huddersfield Town, de la tercera categoría en Inglaterra (League One), con el que tiene un año más de contrato, pero, a pesar de que el jugador veía con buenos ojos la opción de volver a España (nació en Lérida), su club no está dispuesto a facilitar su salida. De hecho, acaba de ofrecerle la renovación. Así, todo apunta a que esa vía no se dará.

Noticias relacionadas

Además de un delantero centro de referencia, el Zaragoza quiere rematar su plantilla para el proyecto en Primera RFEF con un atacante más versátil y que vaya más al espacio, que en principio sería un extremo, y con un central, donde Iranzo es la apuesta más clara a la espera de que el Valencia abra la puerta a su salida.