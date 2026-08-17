Francho Serrano maneja una buena oferta y tiene pie y medio fuera del Real Zaragoza

Francho Serrano tiene un pie y medio fuera del Real Zaragoza. El canterano y capitán blanquillo maneja una buena oferta, que podría ser de Portugal, y su salida está cercana tras todo un verano en el que no ha llegado a un acuerdo con la entidad en la reducción de su salario y más con las presiones del club aragonés para que se marche, con la no convocatoria ante el Logroñés y el Villarreal B como punto álgido.

El medio, que esta temporada iba a contar como lateral derecho junto a Gabilondo, ya había rechazado una propuesta muy jugosa en lo económico del fútbol ruso, que mejoraba los emolumentos que percibe en el club aragonés.

Justo tras lograr la salvación en 2025 contra el Deportivo de La Coruña, en la penúltima jornada, anunció en la despedida de La Romareda que había renovado su contrato con el Real Zaragoza hasta el 2030, con una ficha algo superior al medio millón de euros, que está lejos de los parámetros económicos del club aragonés en Primera RFEF.

Durante todo el verano ha insistido Lalo Arantegui en sus comparecencias públicas que la continuidad de Francho estaba encaminada, porque así era el deseo del propio jugador, pero que debía terminar de hacer un esfuerzo económico bajándose el sueldo ya que es muy superior a lo que el Real Zaragoza puede pagar tras la notable reducción de ingresos que conlleva la categoría de bronce.

Sin embargo, el director deportivo cambió el discurso días después: "Estamos intentando cerrar un acuerdo. De momento, los intentos que hemos hecho por parte del club no hemos cerrado ningún tipo de acuerdo. Quedan días y seguiremos trabajando, pero de momento no os puedo decir nada diferente a mi última rueda de prensa porque no ha habido ningún cambio y no hemos cerrado ningún acuerdo", dijo, en un claro paso atrás con respecto a sus palabras anteriores. De hecho, llegó a decir a comienzos de julio que su situación "está más encaminada a una permanencia en el equipo que a una salida".

Sin embargo, con la llegada de A.GAIN todo ha cambiado para el canterano. La nueva propiedad del Real Zaragoza no ve con malos ojos su salida del club debido a su alta ficha incluso tras la obligada rebaja ajustada al descenso de categoría. La rigidez y los ajustes adoptados por los nuevos rectores desde su llegada alcanzan de lleno a lo que resta por completarse en lo que a la configuración de la plantilla se refiere y, en ese sentido, liberarse del salario del canterano supondría un alivio considerable en ese plan de ajuste. También lo han repetido en numerosas ocasiones: ascenso, sí, pero "sin atajos", porque el proyecto comienza desde la sostenibilidad económica.

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Y que Francho se quedase sin convocar contra la UD Logroñés y el Villarreal B en el doble amistoso fue el claro síntoma de que, efectivamente, los nuevos rectores quieren a Francho fuera por su alto sueldo y su gran competencia, sobre todo en el centro del campo. Es decir, no sobrepagar por un jugador que no apunta a ser diferencial. El jugador se lo ha tomado como una medida de presión para forzar su salida y parece que no va a estirar más una situación que tiene difícil solución más allá de una salida, aunque está por ver, si se cierra, si es en forma de cesión o de traspaso.